– Etter eit mislykka forsøk på å ta over Soledar har fienden samla seg, endra taktikk og byrja eit nytt, intensivt åtak, skriv viseforsvarsminister Hanna Maliar i Ukraina på Telegram.

Åtaket på byen Soledar skal ifølge viseforsvarsministeren vera leia av den russiske private hærstyrken Wagner.

Intensive kampar

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte seg måndag. Han hevda at situasjonen var vanskeleg, men at Ukraina framleis hadde kontroll over både Soledar og Bakhmut.

Det britiske forsvaret melde likevel tysdag at Russland truleg har kontroll over store delar av småbyen Soledar i Aust-Ukraina.

Store øydeleggingar etter russisk åtak i Bakhmut. Foto: STRINGER / Reuters

Fleire meiner byane er viktige for å få kontroll over Donbas-regionen. Det er her dei mest intensive kampane i krigen har funne stad dei siste vekene.

Strategiske byar

Byen Soledar ligg nordaust for Bakhmut. Det nye framrykket mot Soledar kan gjera at russarane no står i ein betre posisjon for å angripa Bakhmut, seier sjefforskar Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Kristian Åtland trur framrykka i Soledar kan gjera det lettare for russarane å gå til åtak på Bakhmut.

Det britiske forsvarsdepartementet skriv at erobringa av Soledar truleg er eit ledd i forsøket på å angripa Bakhmut nordfrå og forstyrra dei ukrainske kommunikasjonslinjene.

Byane blir omtalte som strategisk viktige. Viss dei russiske styrkane får kontroll over desse vil det gjera lettare å rykke fram mot dei større byane Kramatorsk og Sloviansk.

– Både Bakhmut og Soledar er gruvebyar med eit stort underjordisk nettverk av sjakter og tunnelar. Denne infrastrukturen kan etter det eg forstår også brukast til å romma militært personell og materiell, inkludert stridsvogner og pansra køyretøy, fortel Kristian Åtland.

Forskar ved Forsvarets høgskule, Geir Hågen Karlsen, trur likevel ikkje at byane er like viktige i det store bilete. Han trur ikkje dei vil vera avgjerande for korleis krigen utviklar seg.

Geir Hågen Karlsen trur ikkje byane er særleg strategisk viktige. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Dei er det vi militært sett kallar «taktisk interessante». Dei er likevel ikkje avgjerande for krigen på nokon som helst måte.

Wagner-gruppa

Den omstridde russiske organisasjonen Wagner-gruppa skal stå bak krigføringa.

Gruppa skal ha henta fleire leigesoldatar frå fengsel, og har tidlegare rekruttert leigesoldatar frå Syria for til å krige i Ukraina.

Russland har lagt mykje prestisje i å ta tilbake blant anna Bakhmut, seier Geir Hågen Karlsen.

– Det er nok prestisje på fleire nivå, både i leiinga i Wagner-gruppa som prøver å ta ei meir politisk rolle og profilerer seg sjølv. Det er sjølvsagt også prestisje for Kreml som ønskjer å ha ein siger å visa til, forklarer han.

Kven står eigentleg bak den private skyggehæren? Du trenger javascript for å se video. Kven står eigentleg bak den private skyggehæren?

Russland har lidd store tap

Åtaka på byane har resultert i store russiske tap.

– Russarane har betalt ein veldig høg pris for dei. Dei har tapt veldig mykje folk for å ta desse små og lite viktige områda, seier Geir Hågen Karlsen.

Småbyen Soledar ligg nordaust for Bakhmut. Svart røyk etter russiske åtak på byen. Foto: Roman Chop / AP

Også Åtland ved FFI seier at russarane har tapt store mengder personell i dette området.

– Ikkje berre Wagner-soldatar, men også nyleg mobiliserte reservistar og soldatar som har blitt overførte frå Kherson etter tilbaketrekkinga derfrå i november, seier han.

Åtland meiner at dei vedvarande russiske angrepa mot Bakhmut må sjåast i samanheng med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sine personlege politiske ambisjonar.

– Han vil gjerne at Wagner-gruppa skal få ein triumf på slagmarka, koste kva det koste vil.