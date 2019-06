Kampanje mot høyhælte sko i Japan

– Jeg håper denne kampanjen vil føre til at det ikke vil bli sett på som upassende at også kvinner kan bruke flate sko, slik som menn, forteller Yumi Ishikiwa.

Hun er frilanser og skuespiller som rettet oppmerksomheten på at det nærmest er obligatorisk med høyhælte sko i arbeidslivet i landet, ifølge The Guardian.

Ishikiwa startet #KuToo-kampanjen på Twitter etter at hun måtte bruke høyhælte sko mens hun jobbet i et begravelsesbyrå i Japan.

Meldingen hun delte på Twitter ble delt av mange, og rundt 20.000 kvinner har skrevet under på en petisjon (en forespørsel til myndigheter om å gjøre noe).

#KuToo viser til «Kutsu» som betyr sko på japansk og «kutsuu» gir meningen smerte. Den referer også til #MeToo, skriver Kyodo News.

– Første steget fremover

På en pressekonferanse i Tokyo mandag fortalte Ishikiwa at de hadde levert en petisjon til arbeidsdepartementer, for å få en lov som kan forby arbeidsgivere kleskode som tvinger kvinner til å bruke høyhælte sko.

– Vi ønsker å få en lov som kan forby arbeidsgivere å pålegge kvinner om å gå med høyhælte sko. Det blir oppfattet som diskriminering og seksuell trakassering, opplyste Ishikiwa etter pressekonferansen.

Hun la til at en representant fra regjeringen hadde gitt sympati for kvinnenes forespørsel om å ta grep.

– Dette er første steget fremover, sa Ishikawa på pressekonferansen.

Japanske kvinner kjemper for å slippe å måtte bruke høyhælte sko på jobb Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Forbudt å kreve høye hæler

En lignende aksjon ble startet i 2015 da den britiske resepsjonisten Nicola Thorp ble sendt hjem fra kontoret hun jobbet på i London, fordi hun gikk i flate sko.

Etter dette innførte britiske myndigheter en lov som slo fast at det er ulovlig å tvinge kvinner til å gå med høyhælte sko på jobb.

I 2017 skrev BBC at delstaten British Columbia i Canada at kvinner som gikk på høyhælte sko ble utsatt for stor risiko for fysisk skade, som følge av å skli eller falle. I tillegg påført mulig skade på føtter, bena og ryggen.

I april skrev VG at flyselskapet Norwegian måtte bruke sminke og sko med hæler på jobb. Norwegian endret reglene etter medieomtalen.

