Kamel gikk amok på sirkus, flere barn lettere skadet

Shrine Cirkus hadde invitert publikum til kamelridning i Pittsburgh i Pennsylvania sist søndag, da en av kamelene tilsynelatende skal ha blitt truffet av en spade som ble kastet mot dyret. Spaden brukes til å rydde opp etter showet, ifølge CBS Pittsburgh.

– Kamelene gikk rolig rundt under ridningen da et barn kastet en spade på en av kamelens føtter. Da ble kamelen skremt, og begynte å bukke og sparke fra seg, opplyser Ruthie Kester, som var vitne til hendelsen, til kanalen CBS Pittsburgh.

Armbrudd og mindre skader

Kamelen sprang ut av rideringen, og forsøkte å kaste av kvinnen som satt på ryggen. Kvinnen ble kastet fra side til side, før dyrepasserne fikk roet kamelen ned.

Seks barn ble fraktet til sykehus. Et barn fikk påvist armbrudd og resten hadde mindre skader. En voksen ble også fraktet til sykehus med lettere skader.

Ronald Smith var tilskuer og filmet deler av hendelsen med sin mobil, som han delte på sin facebook-konto. Der skrev han også at dette ble hans første og siste gang på et sirkus.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kamelen ble sjekket av veterinær etter hendelsen og funnet skadefri. Heller ingen andre dyr ble skadet.

Etterforskere fra myndighetene kan ikke slå fast at det ble kastet en spade på kamelen, men undersøker nå hendelsen og sier det er uklart hva som forårsaket det hele. Men de håper å finne svar i en mobilvideo, skriver New York Times.

Dyreorganisasjoner reagerer

Organisasjonen Human Action Pittsburgh har sammen med PETA (People for the ethical treatment of animals) gitt en uttalelse om at de syntes hendelsen var trist, men at de ikke er overrasket. De mener sirkuset har en lang historie med dyremishandling og brudd på offentlig sikkerhet.

Talsperson for Shrine Cirkus, Paul Leavy, oppgir at sirkuset ikke driver med dyremishandling, melder kanalen CBS Pittsburgh.

– Kamelen er tre år gammel og har en god helse, sier Paul Leavy, ifølge New York Times.

Les også: Protesterer mot eksotiske dyr på sirkus

Les også: Kameler disket fra skjønnhetskonkurranse etter botox-bruk