Kamala Harris slår Trump på meningsmåling

Kamala Harris får en oppslutning på 49 prosent i en meningsmåling gjort for Washington Post og ABC News.

Det er to prosentpoeng mer enn Donald Trump, som får en oppslutning på 47 prosent.

Hun gjør det også bedre mot Trump enn sin sjef, president Joe Biden.

Han får støtte av 46 prosent av velgerne, like mange som sier de vil stemme på Trump om valget står mellom de to.

Målingen er gjort før pressekonferansen natt til fredag der Biden blandet sammen Kamala Harris og Donald Trump.

President Biden kalte Donald Trump for sin visepresident under pressekonferansen natt til fredag.

Hemmelige meningsmålinger

Ifølge New York Times gjennomfører Bidens valgkamp-organisasjon også sine egne målinger om hvordan Kamala Harris gjør det mot Trump.

Målingen blir gjort denne uken. Ifølge avisen er det første gang Bidens folk gjennomfører en måling for å se hvordan Harris vil gjøre det.

NBC News skriver at valgkampens målinger kan brukes til å overbevise Biden om at han ikke er den eneste som kan slå Trump.

Kamala Harris er Demokratenes favoritt om Biden trekker sitt kandidatur. Foto: Edmund D. Fountain / Reuters

Klar favoritt blant Demokratene

Målingen fra Washington Post har flere spørsmål rundt Kamala Harris. På et åpent spørsmål om hvem som bør bli kandidat om Biden trekker seg, får hun klart størst oppslutning:

Kamala Harris får 29 prosent

California-guvernør Gavin Newsom får 7 prosent

Michelle Obama får 4 prosent

Samferdselsminister Pete Buttigieg får 3 prosent

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer får 3 prosent

På et annet spørsmål – om de vil være «fornøyd» om Harris erstatter Biden som presidentkandidat – får hun overveldende støtte.

70 prosent av velgerne som regner seg som demokrater eller uavhengige som mest sannsynlig vil stemme Demokratene, sier at det vil være «fornøyd» om det blir Harris.

Blant svarte demokratiske velgere – en gruppe som er blant partiets kjernevelgere – sier hele 85 prosent seg «fornøyd».

Overveldende flertall mot Biden

President Biden kan ikke finne mye grunn til å smile av tallene i den omfattende målingen.

Hele 85 prosent av de spurte sier at Biden er for gammel til å være president i fire år til. Samtidig sier 60 prosent at Donald Trump er for gammel.

To av tre velgere mener at Biden bør trekke sitt kandidatur.

Heller ikke blant sine egne får Biden trøst. 56 prosent mener at han bør trekke sitt kandidatur, mens 42 prosent vil at han skal fortsette valgkampen,

Og det er svarene i en måling tatt opp før han natt til fredag blandet sammen Ukrainas president Zelenskyj med president Putin og Harris med Trump.