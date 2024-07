Kamala Harris ligger to prosentpoeng foran Donald Trump på en fersk meningsmåling fra Ipsos for Reuters. Harris får 44 prosent, mens Trump får 42 prosent.

Målingen ble gjennomført på mandag og onsdag, altså etter at Biden trakk seg.

På samme måling mener 56 prosent av de spurte at Harris er «mentalt skarp», mens 49 prosent mener det samme om Trump. Biden får bare 22 prosent.

– Vi har mye å gjøre

Harris blir etter alle solemerker demokratenes presidentkandidat. Tirsdag klokken 20 norsk tid gikk hun på scenen i Milwaukee i Wisconsin.

Det er trolig disse to som skal knive om å bli USAs neste president. Foto: AP

– Vi har mye å gjøre. Men vi er ikke redd for hardt arbeid. Vi skal vinne dette valget, sier hun på scenen.

Harris sier at hun nå har nok delegater til å bli demokratenes presidentkandidat. Hun takket også Joe Biden.

– Det har vært en av de største ærene i livet mitt å tjenestegjøre under Joe Biden. Joes karriere er uten sidestykke. Vi er alle dypt takknemlige for hans arbeid, sier Harris.

Stikk mot Trump

Hun benyttet også anledningen til å kritisere Trump, og trakk frem alle rettssakene mot ham.

– Jeg vet hva slags type han er. Men denne kampanjen er ikke bare om oss mot Trump, men også hvem vi kjemper mot.

Dette er hennes første valgkampmøte etter at Joe Biden trakk seg som kandidat på søndag.

Han har pekt på Harris som sin etterfølger. Haugevis med toppdemokrater har fulgt etter og gitt henne sin støtte.

Wisconsin er en vippestat, og en av seks delstater som trolig kommer til å avgjøre presidentvalget i høst, ifølge BBC. Det er med andre ord helt avgjørende for Harris å vinne velgere her.

Hvem blir nummer to?

Et av de store spørsmålene nå er hvem Harris velger som visepresidentkandidat. Hun har rekorddårlig dårlig tid, mener USA-ekspert Sofie Høgestøl.

– Hun ligger bak, og det er fortsatt Trump som leder valget, sier hun.

En rekke navn har blitt trukket frem som høyaktuelle. Noen av dem er:

AP / NTB Josh Shapiro Guvernør i Pennsylvania, som er en avgjørende delstat for demokratene å vinne. Shapiro er en populær politiker. Han kan også appellere til republikanske velgere på gjerdet, tror Høgestøl. AP / NTB Andy Beshear Guvernør i Kentucky, en rød delstat som er sikret republikansk seier. Men Beshear har tidligere vist at han klarer å vinne valg for de blå i konservative kretser. Han kan appellere til velgere Harris trenger, ifølge Høgestøl. AP / NTB Gretchen Whitmer Guvernør i Michigan, en av vippestatene. Whitmer er en populær guvernør og et navn som har vært på manges lepper, ifølge Høgestøl. Men det er uklart om hun faktisk ønsker å stille som visepresident. AP / NTB Mark Kelly Senator for Arizona, som også er vippestat. Tidligere astronaut. En moderat profil som er velrespektert, ifølge Høgestøl. Har tidligere vist at han kan konkurrere mot republikanere. AFP / NTB Pete Buttigieg USAs transportminister, som snakker norsk. Han er ikke guvernør i en av nøkkelstatene, men blir regnet som et stjerneskudd i partiet, ifølge Høgestøl. Han er talefør, og en av få demokrater som stiller opp hos Fox News og gjør det sterkt i debatter.

Høgestøl peker på at Harris er nødt til å tenke strategisk når hun skal velge visepresident. Hun tror at geografi blir en viktig faktor.

– Demokratene er avhengig av å vinne rustbelte-statene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Der lå Biden bak på meningsmålingene. Det gjør også Harris, sier Høgestøl.

Derfor gjør hun lurt i å velge en kandidat som kan appellere til velgerne der.

Vippestatene i USA.

– Også er det viktig for henne å nå bredere ut og velger noen som kan komplimentere henne politisk, og som kanskje fremstår litt mer moderat, sier Høgestøl.

Hun legger til at samarbeidsevnene også blir viktig.

– Det må være noen man har tillit til og som man kan samarbeide med. De skal jo regjere sammen om de vinner valget, sier Høgestøl.

Populær guvernør er favoritt

En klar favoritt er Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro, ifølge Høgestøl.

– Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro er et av navnene som er på alles lepper. Mange mener at han er det fremste kortet, sier hun.

Josh Shapiro (til venstre) sammen med Kamala Harris under et besøk i Philadelphia i Pennsylvania 13. juli. Foto: Kevin Mohatt / Reuters/NTB

Shapiro er en populær guvernør. Som hvit mann trekker han andre velgere Harris er avhengig av å vinne. Han appellerer også til republikanske velgere, tror Høgestøl.

– Med Shapiro på laget kan Harris vinne Pennsylvania. Og hun blir ikke president uten å vinne Pennsylvania, sånn som valgkartet ser ut nå, sier Høgestøl.

Må unngå skjeletter i skapet

Tirsdag skriver NBC News at Harris har bedt om «vetting» for fem mulige kandidater, ifølge to anonyme kilder.

Vetting er en prosess der kandidatenes skikkethet blir grundig undersøkt.

– Vetting i USA ville man vanligvis brukt flere måneder på. Da tror jeg de kommer til å gå for et trygt valg, med en kandidat der man ikke tror at det kan være mulige problemer, sier Høgestøl.

I vettingen skal også eventuelle skjeletter i skapet avdekkes for å hindre fremtidige skandaler.

– Det er viktig for Harris å velge en kandidat som det ikke faller ut noen skjeletter fra. At det ikke kommer ut noe informasjon om kandidaten som kan svekke Harris' valgkamp, sier Høgestøl.