Kamala Harris med knallhardt angrep på Trump i sin første tale

For et knapt døgn siden ble det klart at Biden har valgt Harris som sin nestkommanderende foran presidentvalget i november.

– Kamala er tøff, smart og erfaren. Hun har bevist at hun kjemper for middelklassen og for alle dem som kjemper om å bli en del av middelklassen. Hun vet hvordan man regjerer. Hun er klar til å gjøre denne jobben fra dag en. Vi er begge klare for jobben med å gjenreise denne nasjonen og gjøre den bedre, sa Biden da han og Harris, en time på overtid, møtte pressen i kveld norsk tid.

URIX FORKLARER: Derfor valgte Biden Kamala Harris

– Dette er et alvorlig øyeblikk for vår nasjon. En livsendrende valg for denne nasjonen.

Valget vi tar i november, vil endre USA i lang tid fremover.

– Spesiell dag for svarte og brune jenter

Biden forteller at han de siste ukene har tilbrakt mye tid med kvinnene i partiet som lå an til å bli hans nestkommanderende.

– De var alle kvalifiserte, og jeg ser fram til å jobbe sammen med den. Jeg er ikke i tvil om at jeg nå har valgt den rette personen, sier Biden.

At Biden nå har valgt en svart kvinne som sin visepresidentkandidat blir beskrevet som historisk, og Biden underslår heller ikke selv hva slags betydning han tror valget vil ha.

– I morges våknet små jenter, spesielt små svarte og brune jenter, over hele landet opp. Så ofte har de følt seg oversett og undervurdert i samfunnet. Men kanskje de i dag ser på seg selv på en ny måte. Som presidentemne og visepresidentemne, sier Biden.

– Trump er historiens mest sutrete president

Kort tid etter at utnevnelsen ble kjent i tirsdag kveld, tvitret president Donald Trump en video med angrep mot Harris.

– Dere visste hva som ville komme. Dere kunne stilt klokka etter det. Donald Trump har allerede startet angrepene mot Kamala Harris og kalt henne «nasty». Det er ingen overraskelse, for sutring er det Donald Trump gjør bedre enn noen president i amerikansk historie, sier Biden.

– Er noen overrasket over at Trump har problemer med en sterk kvinne på andre siden av bordet, spurte Biden.

Stolt og beæret

Harris gjentok at hun er svært beæret over ansvaret hun har fått og at hun er klar for å ta fatt på arbeidet.

– Joe, jeg er så stolt over å stå her med deg. Og jeg gjør det med alle de heltemodige og ambisiøse kvinnene som har stått her før meg i tankene. Deres oppofrelse og besluttsomhet gjør at jeg kan stå her i dag.

Harris fortsatt med et knallhardt angrep på den sittende administrasjonen.

– Dette er et øyeblikk med store konsekvenser for USA. Alt vi bryr oss om. Vår økonomi, vår helse, våre barn og hva slags land vi bor i. Alt står på spill. Vi opplever den verste folkehelsekrisen på hundre år. Presidentens manglende håndtering av pandemien har sendt oss inn i den verste økonomiske krisen siden den store depresjonen, sier Harris.

– Amerika roper etter lederskap, men vi har en president som bryr seg mer om seg selv enn menneskene som valgte ham. En president som gjør alle utfordringer vi står overfor vanskeligere å løse.

Hun snakket også om de pågående Black lives matters-protestene som har preget flere amerikanske byer denne våren.

– USA tar nå et moralsk oppgjør med rasisme og systematisk urettferdighet som har brakt en ny felles oppfatning ut i gatene våre med et krav om endring, sier Harris.

Hjem til Biden

Harris har reist til Bidens hjemby Wilmington i delstaten Delaware. Den første pressekonferansen sammen ble gjort i forbindelse med et besøk på en videregående skole.

Under mer normale omstendigheter ville store menneskemengder møtt opp for å se den første svarte kvinnen som er blitt visepresidentkandidat for et av de store politiske partiene i USA. Men smitteverntiltak gjør at langt færre mennesker får være til stede.

Utenfor skolen sto en liten gruppe på 100 tilhengere og viftet med flagg, uten noe håp om å bli sluppet inn på grunn av de strenge smitteverntiltakene.