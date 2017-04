Kalte seg sprengningsekspert på jobbintervju

Naboer beskriver ham som en høflig og hardtarbeidende einstøing som jobbet i Sverige for å tjene penger til sin familie, kone og barn i Uzbekistan. Han holdt opp dører og hjalp til med å bære kasser, forteller en nabo til svenske Expressen.

De seneste årene jobbet han som asbestsanerer i Stockholmsområdet. I jobbintervjuet hos entreprenøren der han jobbet, oppga han at han hadde spesialkunnskaper om sprengning.

Foto: Polisen / NTB scanpix

Hadde venner i islamistgruppe

På sosiale medier er han venn med flere nøkkelpersoner i den radikale islamistgruppen Hizb ut-Tahrir, uten å ha noen videre direkte kobling til gruppen, ifølge svensk politi.

Hizb ut-Tahrir er et verdensomspennende ikke-voldelig islamsk parti. De har som mål å etablere en islamsk stat som kan forene alle muslimer under sharialov.

DEMONSTRERER: Medlemmer av Hizb ut-Tahrir i Danmark demonstrerer mot filmen "Innocence of Muslims" foran den amerikanske ambassaden i København i 2012. Foto: Bidstrup Stine / AP

En svensk representant for Hizb ut-Tahrir sier til Expressen at 39-åringen ikke har noen kobling til dem og at pågripelsen bygger på feilinformasjon fra Russland, som gjerne skylder på uzbekere.

Tidsskriftet Expos gransking av 39-åringens Facebook-konto viser at han har tydelige sympatier for radikal islam og flere ganger har delt propagandavideoer fra IS.

Han har vært på svensk sikkerhetspoliti, Säpos radar en tid på grunn av dette.

Finnes ikke i Norge

Det har vært forsøkt å etablere en avlegger av gruppen i Norge, men det finnes i dag ingen avdeling av Hizb ut-Tahrir her i landet.

Det bekrefter både ekstremismeforsker Lars Gule, og journalist og forfatter Lars Akerhaug, som har skrevet bøker om radikal islam i Norge, overfor NRK.

Men flere asylsøkere som tilhører den radikale islamistgruppen har fått opphold i Norge fordi de risikerer forfølgelse i sine hjemland, skrev Aftenposten i 2011.

Islamistpartiet står særlig sterkt i Danmark der de har mye aktiviteter. Der har de hatt en kampanje med kister med svenske, norske og danske flagg for å vise motstand mot krigen i Afghanistan.

Medlemskap i gruppen er forbudt i Tyskland fordi de har antisemittiske holdninger. I en del land som Uzbekistan og Kina blir medlemmer forfulgt.

Vestlige etterretningstjenester holder øye med partiet fordi den har fungert som inngangsportal til enda mer ekstreme og voldelige bevegelser.

Økonomisk kriminalitet i mannens leilighet

I 2015 bodde 39-åringen sammen med flere andre uzbekere i en leilighet i Vällingby utenfor Stockholm. Kun et bedriftsnavn stod på døren.

Politiet gikk til aksjon mot adressen fordi det var mistanke om at penger fra renholdsselskapet som holdt til der, ble brukt til terrorfinansiering.

Etterforskningen kunne ikke besvise noe, og senere ble tre menn dømt til fengsel for momssvindel og bedrageri.

Drømte om luksusliv

På sin Facebook-konto deler 39-åringen bilder av familien sin som poseser med pengesedler. I andre russiske sosiale medier postet han et bilde av en sultan omgitt av luksus og kvinner i niqab. Under hadde han kommentert «Slik vil jeg leve. Ikke ille, bror.»

Men fredag kveld tok drømmen slutt. Da ble han pågrepet i Märsta på vei til Arlanda flyplass. Ifølge politiet hadde han lagt igjen blodspor etter seg hele veien fra Drottninggata, der lastebilen krasjet inn i Åhléns.

I lastebilen lå det igjen en sprengladning som aldri detonerte.