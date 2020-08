Kaller Trump-avgjørelse for undertrykkelse

Donald Trump har undertegnet to presidentordre som kan gjøre det umulig for de kinesiske appene å operere i USA.

Han krever at de kinesiske eierne må selge den amerikanske delen av virksomhetene innen 45 dager.

– Kina vil forsvare de legitime rettighetene og interessene til kinesiske virksomheter, sier talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin.

Ordrene gjør det forbudt for amerikanske borgere å overføre penger via de to appene.

Appene er eid av to kinesiske selskaper. TikTok er eid av Bytedance, og WeChat av Tencent.

Donald Trump har utstedt en presidentordre som forbyr handel med de kinesiske appene TikTok og WeChat. Trump sier de er en trussel mot USA og kan brukes til å spre feilinformasjon som gagner Kina. Foto: JIM WATSON] [LIONEL BONAVENTURE / AFP / NTB Scanpix

Sjokkert

TikTok skriver i en pressemelding at de er sjokkert over avgjørelsen.

– I nærmere et år har vi prøvd å finne en konstruktiv løsning sammen med den amerikanske regjeringen. I stedet har de ikke tatt hensyn til fakta, men diktert vilkårene i en avtale uten å gå gjennom vanlige juridiske prosesser.

Selskapet skriver at avgjørelsen kan undergrave globale aktørers tillit til USA.

Samtaler med Microsoft

Microsoft har uttalt at de er villig til å kjøpe hele TikToks globale virksomhet, meldte Financial Times torsdag.

TikTok lar brukere lage og dele videoer på mellom 15 og 60 sekunder. Appen har blitt en av de mest populære verden.

Den har likevel fått kritikk av mange som frykter at Kina kan bruke appen til spionasje.

Bytedance har tidligere avvist disse anklagene.

Trump-regjeringen har ikke lagt frem konkrete bevis for at TikTok deler brukerdata med myndighetene i Kina.

100 millioner amerikanere kan miste tilgangen til TikTok, hvis den amerikanske delen av virksomheten ikke blir solgt innen 45 dager. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Et av verdens største internettselskaper

Den andre appen som kan bli forbudt er WeChat. Den eies av internettselskapet Tencent, som er en av verdens største aktører innen sosiale medier.

WeChat er mest utbredt i Kina. Appen brukes både som betalingssystem og sosialt medium.

Trump hevder kinesiske myndigheter kan bruke appen til å holde øye med kinesere som befinner seg i utlandet.

Trumps forbud kan få store konsekvenser, sier teknologiekspert James Lewis til Reuters.

Tencents aksjer falt med 10 prosent etter presidentordren. Foto: Mark Schiefelbein / Mark Schiefelbein

Eierandel i store spillaktører

Tencent har også eierandeler i flere store spillselskaper. Det eier blant annet hele Riot Games, som fører det populære spillet League of Legends.

Dersom Tencents virksomhet i USA svekkes, kan disse aktørene bli berørt, skriver NTB.

Tencent-aksjene falt 10 prosent etter at Trumps avgjørelse ble offentliggjort.

Selskapet har en markedsverdi på 686 milliarder dollar. Det gjør det et av Asias mest verdifulle selskaper.