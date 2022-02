Kaller Boris Johnson et «moralsk vakuum»

– Jeg mener han er et moralsk vakuum!

Slik beskrev Lord Patten sin egen partileder og britenes statsminister Boris Johnson i et intervju med Radio 4 på fredag.

Patten sitter i Overhuset i det britiske parlamentet og har mange tiårs politisk erfaring. Han slutter seg nå til rekken av konservative politikere som har kritisert Johnsons angrep på Labours leder Keir Starmer tidligere i uken.

Lord Chris Patten. Foto: Vincent Yu / AP

Johnson skulle svare Underhuset om den knusende rapporten om alle festene i statsministerboligen, mens landet ellers var koronastengt.

Johnson fikk hard kritikk av opposisjonsleder Keir Starmer, og valgte plutselig å svare med å anklage Starmer for å ikke ha straffeforfulgt Jimmy Savile da han var riksadvokat. BBC-programlederen Savile ble etter sin død avslørt som en serieovergriper.

Det finnes ikke noe bevis for at Starmer på noe tidspunkt tok noen avgjørelse om at Saville ikke skulle straffeforfølges, skrev BBC på torsdag.

– Han må ha visst at det ikke var sant, sa Patten om Johnsons angrep på Starmer.

Patten reagerte også sterkt på at regjeringsmedlemmer fniste, smilte og pekte under Johnsons angrep på Starmer. Lorden er ikke nådig i beskrivelsen av sitt eget parti.

– Jeg mener deler av det har blitt en engelsk nasjonalistisk, populistisk, johnsonsk kult.

Flere konservative ber Johnson trekke seg

Fredag ba nok et parlamentsmedlem fra Underhuset Johnson om å trekke seg.

Aaron Beller dermed den trettende partifellen som har bedt ham om å gå av offentlig, melder britiske medier.

BBC erfarer at det er sendt inn 17 brev om manglende tillit til Johnson til partiet 1922-komité. Hvis det blir sendt inn 54 vil partiet måtte ha en avstemning over om partilederen fortsatt tillit.

Aaron Bell publiserte sitt brev på Twitter.

Flere nære medarbeidere har trukket seg

Det siste døgnet har fem av Boris Johnsons nære medarbeidere trukket seg. Sist ute, på fredag, var politisk rådgiver Elena Elena Narozanski. Torsdag trakk fire av Boris Johnsons medarbeider seg med få timers mellomrom.

Munira Mirza jobbet med Boris Johnson i 14 år før hun trakk seg torsdag. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Først ute var den fremste politiske rådgiveren Munira Mizra. Hun gjorde det klart at hun sluttet i protest mot at Johnsons angrep på Keith Starmer.

Deretter fulgte i tur og rekke stabssjefen Dan Rosenfield, pressesjefen Jack Doyle og Johnsons førstesekretær Martin Reynolds.

En talsmann for Johnson forsikret BBC fredag om at Boris Johnsson fortsatt har kontroll over Statsministerens kontor.

Talsmannen sa at man for øyeblikket ikke ventet flere oppsigelser i løpet av den neste timene.

I mellomtiden etterforsker London-politiet ikke mindre enn 12 fester ved Statsministerens kontor, hvor man kan ha brutt koronareglene.