Kaller Biden påtroppende president

I en pressekonferanse fredag ettermiddag utroper leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, Joe Biden til USAs påtroppende president. – Påtroppende president Joe Biden har et sterkt mandat for å lede landet, sa Pelosi, som er Demokratenes leder i Kongressen. Pressekonferansen skjedde kort tid etter at Biden tok over ledelsen i nøkkelstaten Pennsylvania. Om han holder denne staten, har han nok valgmenn til å vinne embetet.