Tidligere toppdiplomat og fredsforhandler Kai Eide mener USA er for kritiske til Kinas forslag om en prosess for våpenhvile i Ukraina.

– Her må amerikanerne ta seg sammen. Jeg tror det er uklokt å ikke reagere noe mer positivt, sier Eide, som var gjest i Nyhetsmorgen på NRK onsdag morgen.

Han mener amerikanerne ser bort ifra Kinas viktige rolle som en av Russlands eneste samtalepartnere.

I tillegg mener Eide USA burde lytte til ukrainerne, som også har vist seg åpne for samtaler.

– Det er nok en del punkter i dette utkastet som ukrainerne synes er veldig interessante, sier Eide, som legger til at han har håp for at fredsinitiativet utvikler seg i riktig retning.

Det kinesiske forslaget ble fremmet av president Xi Jinping under hans besøk i Moskva denne uken.

Xi er nå på vei hjem igjen, ifølge den statlige nyhetskanalen CCTV.

Her er Kinas 12 punkter for våpenhvile i Ukraina Ekspandér faktaboks Kina la 23. februar frem en plan for den «Politiske løsningen av Ukraina-krisen», med 12 punkter: Respektere suvereniteten og den territorielle integriteten til alle land. Gå vekk fra en «kald krig-mentalitet» og slutte å ekspandere militære allianser på en aggressiv måte. Ende alle stridshandlinger, og bidra til å roe spenningsnivået. Gjenoppta fredssamtaler, og holde dialogen gående. Løse den humanitære krisen, og tilrettelegge for en internasjonal bistandsgruppe. Beskytte sivilbefolkningen og krigsfanger, ved å unngå angrep og respektere folkeretten. Bevare sikkerheten til alle atomkraftverk. Redusere strategisk risiko, altså redusere faren for bruk av atomvåpen) Tilrettelegge for eksport av korn. Fjerne unilaterale sanksjoner. Holde industrielle verdikjeder stabile. Fremme gjenoppbygging etter krigen. Her kan du lese hele planen på det kinesisiske utenriksdepartementets nettsider.

– Helt skammelig

Eide får gehør fra seniorforsker ved Prio og Kina-ekspert, Stein Tønnesson.

PEKER PÅ AVBØTENDE TILTAK: Stein Tønnesson er seniorforsker ved Prio. Han peker på at Kinas fredsplan inneholder flere viktige avbøtende tiltak som kan lede frem til en våpenhvile. Foto: PRIO

– Det er helt skammelig hvordan denne fredsplanen har blitt avvist fra Vesten, uten at man har fortalt hva den går ut på, sier fredsforskeren.

Han mener det viktigste i planen er at den inneholder en rekke avbøtende tiltak, deriblant forpliktelser om å ikke bruke atomvåpen og tilrettelegging for humanitær hjelp, som vil bli viktig for å på sikt få til fred.

– Dette er en fredsplan som ikke sier noe som helst om hva innholdet i en fredsavtale ville være. Det er en plan som viser til avbøtende tiltak, sier Tønnesson.

USAs utenriksminister Antony Blinken har i etterkant relativisert noe av kritikken mot Kinas fredsplan og erkjent at det er en del positive punkter i planen. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / AFP

– Kineserne skjønner at det ikke er mulig med en våpenhvile nå. Det vi venter på er en ukrainsk offensiv. Så her vil Kina egentlig spille en konstruktiv rolle, få til en dialog, og bygge tillit til begge parter, utdyper han.

Han tror grunnen til USAs kritikk er det negative synet på Kina som dominerer amerikansk politikk.

– Det er en oppfatning om at det kinesiske diktaturet og partistaten ikke kan gjøre noe bra. De er USAs rival i verden, og hvis de når frem med sine diplomatiske fremstøt så overtar de en rolle som USA og Europa har hatt tidligere.

Kina foreslår blant annet at begge parter skal forplikte seg til å ikke angripe atomkraftverkene i Ukraina. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Russland og Ukraina positive

Både Russland og Ukraina har uttalt seg positive til Kinas fredsforslag for krigen i Ukraina.

Ukrainas president Zelenskyj sier på sin side at de har tilbudt Kina å bli partner «i implementeringen av denne oppskriften på fred».

Kinas fredsplan vil tilrettelegge for korneksport fra Ukraina for å verne verdens matvaresikkerhet. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Da Kina først la frem utkastet til planen i slutten av februar, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba at han var åpen.

– Vi er klare for å snakke med de som har ideer, sa han, men understreket at en fredsplan ikke må krysse Ukrainas «røde linjer», som han definerer som FN-pakten.

Russlands president Putin betegner planen som et godt utgangspunkt.

Samtidig var han skeptisk til hva reaksjonen fra Vesten ville være.

– Vesten vil kjempe til siste ukrainer, sier han til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Skarp kritikk fra USA

De siste dagene har USA blant annet uttrykt mistanke om at Kina selger droner til Russland.

– Dersom Kina virkelig ønsker å spille en konstruktiv rolle, så bør president Xi Jinping be Russland om å avslutte invasjonen av Ukraina, sier en talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Amerikanerne mener det kinesiske forslaget tjener russerne.

Talsperson for sikkerhetsrådet i Det hvite hus, John Kirby. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– En våpenhvile akkurat nå vil fryse frontlinjene og gi Russland tid og rom til å sende inn mer utstyr og mannskap, sier Kirby, som legger til at USA ikke ser på Kina som en nøytral aktør når det gjelder krigen i Ukraina.

Storbritannias tidligere Nato-representant, Lord Ricketts, sier til Sky News at både Kina og Russland ser på seg selv som i en konfrontasjon med Vesten.

– Krigen er veldig fordelaktig for Kina, både fordi den gjør Russland svakere og gir kineserne tilgang til russisk olje og gass, forteller Ricketts.

Eide er enig i at man ikke kan godta hele innholdet i fredsforslaget uten videre.

– Det er formuleringer i det kinesiske initiativet som man må utforske videre. Blant annet dette som har med territoriell integritet å gjøre. Dreier det seg om å respektere internasjonalt anerkjente grenser? Det vil man tro, gitt Kinas konservative holdning på dette feltet, sier Eide.