Kaffebønder må migrere grunnet lave priser

Kaffeprisen lå da på 7 kroner og 50 øre, noe som er det laveste på over et tiår, skriver BBC.

Nå i midten av juli har prisen økt noe, til rundt 9 kroner, men kaffeprisen er fortsatt nær det laveste nivået på ti år.

Kaffeprisen måles i pund som tilsvarer 453 gram.

Hovedårsaken til den lave kaffeprisen er to år med store overskudd hos verdens største kaffeprodusent, Brasil.

Dette har ført til at millioner av kilo med kaffe har kommet ut på markedet, ifølge kanalen.

Det er massiv overkapasitet i kaffemarkedet, skrev Financial Times i mai.

Kaffeprisene i dag er langt unna toppnivåene de siste ti årene. Grafikk: Faksimile: Nasdaq.com

Veldig lite av det du betaler for kaffekoppen går til dyrkeren Ekspandér faktaboks Det er en svært liten andel av det man betaler for en kopp kaffe som faktisk går til kaffedyrkerne. Prisen man betaler for en kopp kaffe er ikke veldig knyttet til prisen til dyrkerne, forteller José Sette, direktør i den internasjonale kaffeorganisasjonen (ICO), til BBC. – Pengesummen som når dyrkeren ligger mellom én og to prosent, mens kostnader knyttet til markedsføring, husleie, arbeidskraft opptar en stor andel av den endelige prisen. Financial Times har regnet ut at en kaffe med melk som koster 27 kroner, er det bare fire prosent av kostnaden som går til å dekke prisen for selve kaffen. Og av dette er det igjen en liten andel som går til dyrkeren.

Tyr til produksjon av kokablader

Avisen skriver at kaffebønder i Honduras og Guatemala, som er rammet av krisen, har blitt en del av migrantbølgen som beveger seg mot USA, mens enkelte kaffebønder i blant annet Colombia og Peru har begynt å dyrke kokablader istedenfor.

– Mange kaffeplantasjer blir forlatt og mange mennesker migrerer, da mange ikke lengre greier å få endene til å møtes, sier kaffebonden Sonia Vásquez til Financial Times.

For at en kaffebonde skal gå i null må kaffeprisen holde seg på over 8 kroner og 50 øre halvkiloen, noe som gjør det vanskelige for mange dyrkere å leve med den lave kaffeprisen, skriver BBC.

Ifølge Fairtrade lever 125 millioner mennesker av kaffedyrking.

Fem største kaffeproduserende land Ekspandér faktaboks Brasil - 3,05 millioner metriske tonn Vietnam - 1,76 millioner metriske tonn Colombia - 864.000 metriske tonn Indonesia - 636.000 metriske tonn Honduras - 450.000 metriske tonn Kilde: Investopedia

Bekymret for fremtiden

– Hvis kaffebønder mister motet i dag, og ikke planter, eller tar vare på, trærne sine lover det veldig dårlig for fremtiden, uttaler Sette til BBC.

Han viser til at etterspørselen etter kaffe øker med 2 prosent årlig.

Fairtrade skriver til NRK at den lave prisen på råkaffe betyr at mange småskalabønder ikke har nok til å dekke produksjonskostnadene, og at det derfor er flere og flere bønder som går over til å dyrke andre jordbruksvarer som gir bedre inntjening.

– I tillegg til klimaendringer og historisk lave priser kan kaffe derfor bli en knapp råvare.

BBC skriver at det er flere selskaper som har satt i gang tiltak for å hjelpe bøndene som sliter med de lave prisene.

Eksempler på dette er blant annet å kjøpe bøndene direkte fra kaffedyrkere, samt å bruke penger på å bedre levekårene for kaffeproduserende familier.