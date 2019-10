Kafeene i Hanois «Train street» må stenge etter nestenulykke

I sentrum av Vietnams hovedstad Hanoi er det en gate som du sannsynligvis ikke vil finne maken til noe annet sted i verden.

Flere ganger hver dag må lokalbefolkningen, og etter hvert de mange turistene i «Train street», lage plass så et tog kan smyge seg forbi mellom husene i den trange gaten.

Gaten er så vidt bred nok til at toget kan passere, og hele situasjonen er både forbløffende og farefull på en gang.

Og det er nettopp farene rundt det hele som myndighetene i Hanoi har i tankene om dagen.

Slik så det ut da togene kjørte ned den smale gata i Hanoi sentrum. Foto: Kham / Reuters

Spontane kafeer ved togskinnene

Synet av togene som kjører gjennom de travle gatene har begynt å tiltrekke seg så mange tilskuere at titalls små kafeer har poppet opp rett ved togskinnene, der folk kan ta seg en kaffe eller øl mens de venter på at neste tog skal passere.

Mange velger å bruke togskinnene som sitteplass, og de trange gatene blir svært folksomme.

Med denne kombinasjonen virker det som om det bare er et spørsmål om tid før en tragisk ulykke finner sted, og søndag var det nære på. Da måtte et tog foreta en nødstopp i gaten for å unngå å kjøre på turister, meldte statlig media i Vietnam.

Dagen etter tok myndighetene i den vietnamesiske storbyen affære. Nå har kafeene fått en frist til lørdag til å avvikle driften på grunn av overturisme og sikkerhetsårsaker, skriver Reuters.

– Selv om kafeene tiltrekker turister, så bryter de en del forskrifter, sier Ha Van Sieu i Vietnams nasjonale turistadministrasjon.

Gutt i Spiderman-kostyme leker i togskinnene etter at togene sluttet å gå. Foto: Nhac Nguyen / AFP

– Det er galskap

For turistenes del er gaten en mulighet til å se noe de ikke har sett før.

– Jeg elsker det. Det er galskap og fullstendig annerledes fra noe annet sted jeg har vært, sier den australske turisten Laura Matze til nyhetsbyrået rett etter at et tog har tuslet forbi.

– Men jeg kan forstå hvorfor de vil stenge kafeene, for det er ganske farlig.

Den trange gaten er en del av en togstrekning som frakter passasjerer og last til Vietnams nordlige provinser – for det meste mellom Hanoi og byen Haiphong.

Den smalsporede jernbanestrekningen ble bygd i 1902 av franske koloniherrer og er så gammel at da Nord-Koreas leder Kim Jong-un besøkte Hanoi i februar for et møte med USAs president Donald Trump, måtte toget hans stanse ved grensen og han fortsette reisen i bil.