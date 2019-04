Justisministerens anklages for «Trump-forsvar» i forkant av Mueller-rapporten

* 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

* Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør og nesten 500 ransakelsordrer.

* Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre.

* Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder.

* Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken.

* 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport.

* To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland.

* 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen.

Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP