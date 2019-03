Justisministeren krever gransking av «for stygg for voldtekt»-dom

Selve dommen falt i Ancona i 2017, men ordlyden ble kjent først nå. Det skal ha foreligget bevis for at to menn hadde puttet noe i drinken til en kvinne fra Peru. Kvinnen skal ha fått så store skader i underlivet at hun måtte sys etterpå.

De to mennene, også de fra Peru, ble først dømt for overgrepet i 2015, men siden frikjent av tre kvinnelige dommere.

«Ikke attraktiv nok»

I dommen heter det at kvinnen er maskulin og derfor ikke attraktiv nok til å bli voldtatt. Kvinnens advokat sier til The Guardian at det var forferdelig å lese dommen

– En av dommernes begrunnelser var at mennene sa at de ikke likte offeret fordi hun var stygg. Dommerne skrev også at et bilde av kvinnen beviste dette, sa advokat Cinzia Molinaro til avisen.

Dommerne mente det ikke kunne utelukkes at fornærmede selv hadde «organisert den hendelsesrike kvelden». Dommerne pekte på at en av de tiltalte hadde lagret kvinnens telefonnummer under navnet «viking», noe de mener hentyder til en maskulin figur framfor en feminin en.

Demonstrantene var rasende over dommen. Foto: RAI

– En skam!

Tidligere denne uka møtte rundt 200 demonstranter opp foran domstolen i Ancona for å protestere mot dommen.

– En skam! ropte mange av dem.

Frifinnelsen ble kjent fordi landets øverste ankedomstol satte kjennelsen fra Ancona til side og beordret en ny rettssak. Datoen for den neste rettsrunden, som blir i Perugia, er ikke fastsatt.

Justisminister Alfonso Bonafede vil vite hva som skjedde da den omstridte dommen ble skrevet. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Nå har justisminister Alfonso Bonafede beordret gransking av kjennelsen fra Ancona.

Redusert straff på grunn av sjalusi

Dette er den andre saken som møter sterk kritikk i Italia i løpet av noen få uker, melder AP.

Tidligere denne måneden brøt det ut protester i Bologna da retten der halverte straffen for en mann som var dømt for å ha tatt livet av partneren sin.

Straffen ble nesten halvert, blant annet fordi mannen var blitt sjalu. At kvinnen ikke hadde forlatt sin elsker, ble vurdert som en formildende omstendighet, melder RAI.