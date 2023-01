Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar på EU-møtet i Stockholm.

På det offisielle programmet for samtalene står flere saker:

Bekjempelse av organisert kriminalitet

Kriminalitet på nett

Asylpolitikk

Aonsekvensene av Russlands krig i Ukraina

Før møtet er den norske justisministeren tydelig på at Norge vil samarbeide med europeiske land på flere områder.

– Regjeringen er opptatt av en effektiv retur av personer som har ulovlig opphold i Norge, sier Mehl til NRK.

– Vi vil samarbeide med de andre landene i Europa om felles tiltak for å få mer effektivt returarbeid. For eksempel å stramme inn visumtillatelser for land som ikke samarbeider om å ta tilbake egne borgere,

Møtet finner sted etter at Sverige den siste tiden har opplevd en kraftig voldsbølge. Minst to ulike gjengkonflikter har utspilt seg i Stockholms forsteder.

EKSPLOSJON: Det har vært over 30 voldshendelser i Stockholm den siste måneden. Foto: Joakim Reigstad / NRK

At den svenske justisministeren Gunnar Strömmer fra Moderaterna vil bruke muligheten til å snakke med sine europeiske, og ikke minst nordiske, kolleger om bekjempelse av organisert kriminalitet, virker opplagt.

Vil ikke sammenligne landene

Til SVT vedgår justisminister Strömmer at det trengs et systemskifte i Sverige.

– Vårt system for å håndtere unge som er på glid, og som etter hvert havner i kriminalitet, er innrettet for en annen virkelighet enn det vi nå opplever. Derfor kreves det et skifte i alle deler av det systemet. Fra barn er små til de blir voksne, sier Strömmer.

I SOLNA: Den svenske justisministeren besøker åstedet for en gjengdrap i bydelen Solna. Foto: Maja Suslin/TT / NTB

Emilie Enger Mehl mener man ikke er i nærheten av samme utvikling i Norge – ennå.

– Sverige har helt andre utfordringer enn Norge. I Norge ser vi ikke en utvikling som kan sammenlignes. Skyting i Oslo er ikke akseptabelt. Regjeringen har varslet kamp mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet, sier statsråden, og legger til:

– Vi må stoppe rekruttering av barn og unge og strupe gjengenes tilgang på penger. Derfor vil vi blant annet etablere en ny politistasjon på Mortensrud, ha flere politifolk i bydelene. Vi har innført våpenamnesti og vil legge frem en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, sier Mehl på vei til Stockholm.

FLERE TILTAK: Justisministeren mener regjeringen har innført flere tiltak for å forhindre at man får de samme utfordringene som Sverige har i Norge. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

– Når politiet lykkes i å oppklare denne typen kriminalitet er det forebyggende i seg selv, mener justisministeren.

Mehl legger til at regjeringen styrket politiets budsjett med 200 millioner i 2022 og at dette skal videreføres i 2023.

Unge gjengkriminelle

Etterforskningen av voldsbølgen i Stockholm har avslørt at halvparten av de som er involvert, er under 18 år. En fjerdedel er mellom 18 og 20.

Mye av dette kan skyldes at ungdom under 18 risikerer langt lavere straff en voksne forbrytere. Derfor blir unge ofte sendt ut av de eldre kriminelle for å begå alvorlig lovbrudd, noen ganger drap.

Gjør de det før de fyller 18, straffes de ikke som voksne.



DRAP: Politiet arbeider på åstedet for et drap i en av Stockholms forsteder. Mange ofre og gjerningspersoner er mindreårige. Foto: Christine Olsson / AP

Politimester i svensk politis operative avdeling, Carin Götblad, mener de har advart mot denne utviklingen i lang tid.

– Det som er veldig dumt er at dette måtte bli et så stort problem før vi ble tatt på ordentlig alvor, sier hun til programmet Aktuellt på SVT2.

Götblad mener politiet også må lære mer om de unge som velger en kriminell løpebane.

– Vi trenger kriminologer som kan komme bak tallene. Hva er det som gjør at en 13-14-åring er i stand til å drepe noen, spør hun.

– Hele samfunnet rammes

Hässelby-Vällingby er en av bydelene som har opplevd mye vold og uro den siste tiden. Bydelen har igangsatt et arbeid for å klare å fange opp unge før det er for sent.

PRØVER: Therese Holmkvist er sjef i en bydel i Stockholm som prøver å vri den kriminelle utviklingen. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Vår bydel gjør mye forskjellig. Vi har et langsiktig arbeid som starter med de små barna og deres familier. Også har vi feltassistenter, sosionomer i skolen og hjemmebesøk, forteller Therese Holmkvist.

Hun er virksomhetsleder for omsorgsfeltet i bydelen.

– Det er jo så utrolig tragisk for de som rammes og deres pårørende. Men også hele samfunnet rammes og det skaper utrygghet. At det er unge mennesker som blir drept er jo ekstra tragisk, sier Holmkvist til NRK.

Tiltak som tar tid

20. desember i fjor la den svenske statsministeren Ulf Kristersson frem regjeringen og Sverigedemokraternas forslag til tiltak på kriminalitetsfeltet.

FORSLAG: Den svenske regjeringen og Sverigedemokraterna har lagt frem forslag til tiltak mot organisert kriminalitet. Her er Arbeids- og integreringsminister Johan Pehrson (L), Jimmie Åkesson, leder for Sverigedemokraterna, statsminister Ulf Kristersson (M) og klima- og næringsminister Ebba Busch (KD). Foto: Jonas Ekstromer / AP

Der ble visitasjonssoner, hvor politiet kan ransake hvem som helst, økte straffer, anonym vitneførsel og flere politistillinger trukket frem.

Men ingenting av dette kan stoppe voldsbølgen som rir Stockholm akkurat nå. Det kan ta mange år før tiltakene regjeringen foreslår har effekt.

– Vi snakker her om en grov og hensynsløs kriminalitet. Det er ikke noe et anstendig samfunn kan tolerere. Staten må med sin fulle kraft trykke tilbake denne kriminaliteten, sa Sveriges justisminister Strömmer for noen dager siden.

Samarbeider over grensen

Omtrent samtidig kom det flere hundre ekstra politifolk til Stockholm, fra hele Sverige.

Den norske justisministeren sier det skal være samarbeid på tvers av den norsk-svenske grensen, også for å hindre at kriminelle personer og grupper forflytter seg over grensene.

– Vi har et godt samarbeid med svensk politi. Det er naturlig at norsk og svensk politi samarbeider om grenseoverskridende kriminalitet. Regjeringen fikk opprettet en politistasjon ved Norges tredje største grenseovergang på Magnormoen, sier Emilie Enger Mehl.

IDE: Eda kommune på svensk side, har lekt seg med hvordan en norsk-svensk politistasjon midt på grensen, kunne se ut. Dog blir det neppe helt slik, hvis den blir en realitet. Foto: Eda kommun / Illustrasjon

Nå arbeides det også med å få på plass en felles politistasjon med Sverige.

– Det er også etablert et formelt politisamarbeid som innebærer at beredskapsressursene våre kan bidra på tvers, dersom en situasjon krever det. Men det er ikke en situasjon vi står i nå, understreker justisministeren til NRK.