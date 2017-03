June fant sin biologiske familie på Facebook – de trodde hun var død

Selv om hun ikke hadde kjent til noe annet enn Norge og sin norske familie, lurte Thorsen bestandig på hvor hun egentlig hadde sine røtter.

– Hvor kommer jeg fra? Hvem var min familie?

Adoptert som baby

15 måneder gammel ble hun adoptert fra et barnehjem i Romania. I Oslo ventet en norsk familie med to eldre brødre, mor og far.

Som voksen prøvde Thorsen opptil flere ganger å finne ut hvem de biologiske slektningene hennes var, uten hell.

Meldingen som endret alt

På en reise til USA i fjor, bestemte Thorsen seg for å sende en Facebook-melding til gruppen "The never forgotten Romanian children".

Den frivillige organisasjonen har over 8000 medlemmer rundt om i verden, og formidler kontakt mellom adopterte og deres biologiske familie.

Bare en uke etter at hun sendte meldingen, fikk Thorsen svar tilbake. Familien var funnet.

FACEBOOK: Denne Facebook-siden ble redningen for June, da hun etter 21 år lyktes med å finne fram til sin biologiske familie. En melding til denne hjelpesiden var alt som skulle til.

17 søsken

I forkant av møtet, hadde Thorsen fått høre at hun kom fra en stor familie. Hele 17 søsken hadde hun.

Og hun var trolig den yngste.

I flere måneder snakket hun med en av de yngre søstrene på Skype. Ibolya Hajdu bodde i byen Targu Mures.

I julen bestemte hun seg sammen med NRK for å besøke hele storfamilien.

På flyet tidlig i januar, var Thorsen svært spent på hva som skulle møte henne i Romania. Men så snart hun var framme på flyplassen i Bucuresti, ringte mannen til en av søstrene, Iosiv Kurak.

Han fortalte at familien gledet seg svært til å se Claudia, som er June Thorsens rumenske døpenavn.

På vei inn i Transylvania

For å komme seg til Targu Mures må en kjøre over Karpatene. I Januar var temperaturen nede på 20 minus i fjellovergangene.

Det er et magisk landskap, der man fremdeles benytter hesten som transport og arbeidsredskap.

Etter sju timer på veien kunne en utslitt jente fra Norge legge seg på hotellet i Targu Mures.

FØRSTE MØTE: Ibolya hajdu og June Thorsen ble venner på Facebook før de møtte hverandre for første gang. Gjensynsgleden var stor. Foto: Felix Stancu / NRK

Første møte

Om morgenen drar hun til utkanten av Targu Mures. I en boligblokk møter hun Ibolya Hajdu.

De to søstrene er ikke i tvil:

– Vi ligner jo på hverandre, sier de i munnen på hverandre.

Hajdu ble sammen med en bror, som nå bor i Ungarn, adoptert bort samtidig med Thorsen.

Mens Thorsen fikk komme til Norge, måtte de to andre ta til takke med et barnehjem, drevet av ungarskspråklige rumenere.

Hajdu har sammen med en sosialarbeider besøkt moren flere ganger, men hun kan ikke kommunisere med henne på rumensk, hun snakker ikke språket godt nok til det.

Nå arbeider hun i en møbelforretning, har egen leilighet, og lever et ellers normalt liv, med en lønn på litt over 100 euro i måneden.

Hevdet hun ikke ble adoptert men døde på sykehus

Sammen med Ibolya Hajdu, drar Thorsen for å besøke resten av familien.

Første stopp er søsteren Iuliana og ektemannen hennes Iosiv Kurak.

Det blir et nytt rørende møte, med tårer og klemmer.

Søstrene spiser lunsj, og diskuterer hva som skjedde da June Thorsen ble adoptert til Norge.

HVA VAR DET SOM EGENTLIG SKJEDDE? Hjemme hos Iosiv og Iuliana Kurak diskuterer søstrene hvorfor moren hevdet at June Thorsen ikke ble adoptert, men at hun døde på sykehus. Foto: Felix Stancu / NRK

Moren, Persifoana Hajdu, har alltid hevdet at Thorsen døde på sykehus.

– For det er jo helt åpenbart feil, sier Ibolya engasjert.

Men detaljene er uklare. Det har alltid hengt et slør av mystikk i familien rundt «forsvinningen» til Thorsen.

Derfor var det også litt uvisst hvordan hun ville bli tatt imot av resten av familien.

– Ville jeg bli akseptert som en del av familien?

Det hadde allerede vært mange møter og mye nytt å tenke på, og hun hadde ennå ikke møtt de biologiske foreldrene.

Møtet med foreldrene og en stor familie

Veien svinger seg gjennom beitemarker og epletrær.

Forskjellene er enorme i Romania. Dette er et fruktbart, men også utilgivelig landskap, med store økonomiske ulikheter.

Barneflokkene er store, og det har skjedd lite utvikling siden kommunismens fall.

Moren, Persifoana Hajdu, har født 18 barn. En prestasjon i seg selv. Men det betyr samtidig at hun har måttet kjempe for å skaffe mat på bordet.

Thorsen og de to søstrene sklir ned den glatte hålka mot huset til moren.

Et pastellfarget hus. Det er bygd av det som på fint heter adobe.

Det er en sement laget av hestemøkk iblandet høy. Adoben holder varmen ute om sommeren, og isolerer på vinteren.

ENKLE KÅR: Huset til moren er laget av adobe. Mor Persifoana Hajdu til venstre. Tre barnebarn til høyre. I den blå bygningen bor en søster. Foto: Felix Stancu / NRK

Ved siden av bor enda en søster, i en blå brakke, også bygd av adobe.

Det er ikke gjerde rundt huset, og flere små barn leker langs gassrørledningen som går rett forbi de to husene.

De har heller ikkje strøm eller vann, men fyrer med rekved og det som er tilgjengelig.

Flere søsken venter på Thorsen.

Hun får en klem av den eldste søsteren som bor i samme landsby.

– Jeg husker deg da du var liten, sier hun rørt.

Det er nå det begynner å bli litt forvirrende. Det er alt for mange slektninger å forholde seg til. Alle er vennlige, og ønsker å bli kjent med JuneThorsen, men det er alt for lite tid.

I LANDSBYEN: I huset ved siden av moren bor en søster. Der blir det servert kjeks og kaffe. Foto: Felix Stancu / NRK

Tror ikke helt på moren

Thorsen går inn i det pastellfargede huset for å hilse på moren. Hun passer på et barnebarn som skriker.

Thorsen får en klem, og moren forteller uoppfordret at en lege hadde sagt at hun døde på sykehuset. Men flere slektninger gir uttrykk for at de ikke tror på historien.

HJEMME HOS MOREN: June Thorsen får både klem og kyss av sin biologiske mor. Det var det første møtet siden adopsjonen. Foto: Felix Stancu / NRK

Mest sannsynlig var det en historie som skulle kamuflere adopsjonen.

Selv om flere tusen rumenske barn ble adoptert bort etter kommunismens fall, var det skambelagt å sende et barn ut av landet.

Men for Thorsen var det viktigste å møte sin biologiske familie.

– Jeg er bare glad for å se dere. Jeg er ikke opptatt av fortiden, jeg tenker på fremtiden, sa Thorsen til søsknene sine.

GJENFORENT: June (i midten) sammen med moren og faren sin. Foto: Felix Stancu / NRK

Får klem av faren

Etter en stund kommer også Bogani Hajdu, den biologiske faren til Thorsen. Han hadde gjemt seg unna kameralinsene til NRK, men barna hans overbeviste han om å komme likevel.

Han gir June Thorsen en klem. Det er han som er faren til de 18 barna.

Det blir kanskje et litt pussig møte. Det er forskjellige verdener som møtes. En landsbykultur, der tiden har stått stille i hundrevis av år, og June Thorsen fra det moderne Norge.

Men både mor, far og søsken ønsker å klemme på og snakke med June Thorsen. Det har vært en intens dag, men Thorsen lover å komme tilbake flere ganger for å bli bedre kjent.

– Et godt møte

For mange adoptivbarn er det et dilemma om de skal oppsøke den biologiske familien sin. June Thorsen har aldri vært i tvil. Hun har alltid ønsket å få vite, og etterpå angrer hun ikke.

– Det var godt å få se hvor jeg kommer fra, og jeg ønsker å holde kontakten med familien.

Men hun legger til at dette er noe alle adoptivbarn må finne ut av selv.

Snart kommer Ibolya og broren, som ble adoptert bort samtidig med June Thorsen, på besøk til Norge, og i sommer vil hun reise tilbake for å møte familien uten TV-kameraer på slep.