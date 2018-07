Forholdet mellom USA og EU har vært betent inn mot dagens møte i Washington, men stemningen var langt lystigere etter at møtet var ferdig.

Da USA-president Donald Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker møtte pressen etter møtet viste det seg at partene hadde kommet mye nærmere hverandre.

Ifølge Donald Trump er det enighet om å jobbe for å bygge tollsatser, handelsbarrierer og subsidier på varer helt ned mot null. EU har blant annet gått med på å straks øke importen av soyabønner og flytende naturgass fra USA, sa Trump.

Avventer mer straffetoll

Den amerikanske presidenten har også lovd å løse spørsmålet om tollen USA har innført på stål og aluminium, noe som har irritert EU og flere andre land.

Kilder gjengitt av blant andre Wall Street Journal sier at EU på sin side skal ha kommet med «visse innrømmelser» i handelsstriden med USA.

Jean-Claude Juncker sier på sin side at EU vil avvente innføring av mer straffetoll.

EU og USA er også enige om å samarbeide for å reformere Verdens handelsorganisasjon (WTO). Målet er å sikre mer rettferdig handel.

Jean-Claude Juncker og Donald Trump møtte pressen i rosehagen utenfor Det hvite hus etter møtet mellom EU og USA. Foto: Alex Brandon / AP

– Allierte, ikke fiender

Det var knyttet stor spenning til dagens møte i Washington. Allerede før møtet var partene åpne om at de gikk til møtet med en innstilling om å komme nærmere hverandre.

– Vi er nære partnere, vi er allierte – ikke fiender.

Det sa Jean-Claude Juncker før han gikk i møte med Donald Trump i Det hvite hus onsdag kveld norsk tid.

Den amerikanske presidenten har tidligere stemplet EU som fiende når det gjelder handel.

– Vi må jobbe sammen. Vi representerer halve verdenshandelen, sa EU-kommisjonens president ifølge nyhetsbyrået AFP.

«Ikke optimist»

Før avreisen fra Brussel til Washington var det ingen optimistisk EU-leder som satte seg på flyet over Atlanterhavet.

Da sa Juncker at EU hadde planene klare om umiddelbar straffetoll på amerikanske varer dersom Trump gjør alvor av truslene om å øke tollen på biler og bildeler fra landene i EU.

«Trusler mot EU virker»

Tirsdag la Trump vekt på at hans siste trusler om mer toll på varer fra EU, har fått Europa til forhandlingsbordet.

Donald Trump gjentok sitt mantra om «gjensidig» handel.

– I løpet av de siste årene har USA tapt milliarder i handel med EU. Vi ønsker bare at det skal bli et spill med like regler for bønder, fabrikkeiere, for alle, sa Trump



Men før de to presidentene gikk i møte onsdag kveld forsøkte Donald Trump å legge an en mer optimistisk tone.



– Noe svært positivt kommer til å finne sted, sa Trump.