– Vi sjekker alltid om informasjonen vi får er autentisk, og det har vi lyktes perfekt med til nå. Vi har et rykte å ta vare på. Det sier «Wikileaks»-sjef Julian Assange i et intervju med Fox natt til onsdag.

Amerikanske myndigheter har sagt at Russland, med stor sikkerhet, hacket til seg informasjon som ble spredd av Wikileaks under den amerikanske valgkampen.

Briefen om saken ble i natt utsatt, noe den påtroppende presidenten, Donald Trump, syntes var «veldig rart.»

Assange, som har søkt tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, insisterer på at Russland ikke står bak hackingen.

– Informasjonen vi fikk stammer ikke fra noen statlig involverte. Kilden vår er ikke russiske styresmakter, sier Assange. Han hevder også at det er umulig å si noe sikkert om de hackede dokumentene var med på å gi Trump seieren under valget.

Julian Paul Assange Ekspandér faktaboks Født 1971 i Queensland, nord i Australia.

Aktiv som hacker fra 1980-tallet.

Har livnært seg som programmerer og utvikler av programvare.

I 2006 var han med å grunnlegge Wikileaks, der han er en av ni styremedlemmer, samt organisasjonens talsmann og sjefredaktør for nettsiden.

Har bodd og arbeidet i en rekke land. Den siste tiden har han oppholdt seg i Sverige.

Fikk internasjonal oppmerksomhet da Wikileaks i sommer la ut graderte dokumenter om USAs og dets alliertes operasjoner i Afghanistan. Amerikanske myndigheter truer med å rettsforfølge Assange.

Ble 20. august anklaget for to tilfeller av seksuelle overgrep i Sverige. Assange sier at han er utsatt for en svertekampanje.

18. november utstedte Interpol en internasjonal arrestordre mot Assange, som er mistenkt for fire tilfeller av overgrep mot to kvinner i Sverige i sommer. Assange ble pågrepet da han meldte seg for politiet i Storbritannia 7. desember.

14. desember ble Assange løslatt mot kausjon, på strenge vilkår

24. februar 2011 avgjorde en britisk domstol at Assange kan utleveres til Sverige. Assange anket avgjørelsen. Anken ble avvist.

Han har fått politisk asyl i Ecuador, men blir arrestert hvis han forlater landets ambassade i London, der han har oppholdt seg siden 19. juni 2012.

Utlover dusør

Nettstedet oppfordrer ansatte i Det hvite hus å lekke informasjon, og sier at de ikke må la Det hvite hus ødelegge USA igjen.

Via Twitterkontoen utlover de også en dusør på 20.000 dollar, drøye 170.000 kroner, til dem som kan gi informasjon som fører til arrestasjonen av en leder i Obama-administrasjonen.

Julian Assange er etterlyst for voldtekt i Sverige, men oppholder seg i London, i frykt for at en utlevering til Sverige fører til en utlevering til USA, hvor han også er etterlyst.

– Viktig å følge opp

Amerikansk etterretning har allerede konkludert med at Russland var innblandet i hackingen, og Obama uttalte at det var svært viktig at dette ble fulgt opp.

– Det er viktig å analysere hendelsene og unngå at noe lignende skjer i framtiden. Jeg tror ikke noen amerikanere vil ha dette. Det bekymrer meg, og det burde bekymre alle, sa han.

Forrige uke ble 35 russiske diplomater kastet ut av USA på grunn av hackingen. I tillegg ga de sanksjoner til russisk etterretning.