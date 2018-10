Julian Assange befinner seg fortsatt i Ecuadors ambassade i London, der han søkte tilflukt i 2012. Årsaken var frykten for å bli utlevert til Sverige på grunn av voldtektsanklager mot ham.

Julian Paul Assange Ekspandér faktaboks Født 1971 i Queensland, nord i Australia.

Aktiv som hacker fra 1980-tallet.

Har livnært seg som programmerer og utvikler av programvare.

I 2006 var han med å grunnlegge Wikileaks, der han er en av ni styremedlemmer, samt organisasjonens talsmann og sjefredaktør for nettsiden.

Har bodd og arbeidet i en rekke land. Den siste tiden har han oppholdt seg i Sverige.

Fikk internasjonal oppmerksomhet da Wikileaks i sommer la ut graderte dokumenter om USAs og dets alliertes operasjoner i Afghanistan. Amerikanske myndigheter truer med å rettsforfølge Assange.

Ble 20. august anklaget for to tilfeller av seksuelle overgrep i Sverige. Assange sier at han er utsatt for en svertekampanje.

18. november utstedte Interpol en internasjonal arrestordre mot Assange, som er mistenkt for fire tilfeller av overgrep mot to kvinner i Sverige i sommer. Assange ble pågrepet da han meldte seg for politiet i Storbritannia 7. desember.

14. desember ble Assange løslatt mot kausjon, på strenge vilkår

24. februar 2011 avgjorde en britisk domstol at Assange kan utleveres til Sverige. Assange anket avgjørelsen. Anken ble avvist.

Han har fått politisk asyl i Ecuador, men blir arrestert hvis han forlater landets ambassade i London, der han har oppholdt seg siden 19. juni 2012.

Assange hevder de ambassadeansatte forsøker å påtvinge ham strengere bovilkår, for å tvinge ham ut av ambassaden.

Katten James ser ut av vinduet til den ecuadorianske ambassaden. Nå er de ansatte lei å ha alt stellet av den. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Ambassaden forlanger at Assange begynner å betale for sin egen mat og vask av tøy, rengjøre badet han benytter, rydde opp etter katten sin og betale for internettbruken.

Wikileaks-grunnleggeren mener kravene bryter «hans grunnleggende rettigheter og hans grunnleggende frihet».

Assange ble i en periode fratatt internett-tilgangen fordi ambassaden mente han blandet seg inn i andre lands anliggender.

Nå er tilgangen tilbake, men ambassaden forlanger altså at den permanente gjesten betaler for sin omfattende internettbruk.

Katten James fikk Julian Assange av sine barn for to år siden, for at han skulle få mer selskap i sin asyltilværelse.

Rett til å sette reglene

Julian Assange fremførte sine synspunkter direkte til dommeren i en domstol i Quito via videokonferanse, uten at det hjalp stort.

Dommeren mente at landets utenriksdepartement har rett til å sette vilkårene for Assanges opphold så lenge han befinner seg i en av deres ambassader.

Representanten for påtalemyndigheten understreket at Assange kan bli i London-ambassaden så lenge han ønsker, såfremt han følger reglene som er satt.

Oppholdet har så langt kostet Ecuador 4,6 millioner pund, eller nærmere 50 millioner kroner, ifølge BBC.

Ambassadedelen Assange bor i utgjør rundt en tredjedel av ambassaden.

Slutt på asylet

Assange, som har skiftet fra australsk til ecuadoriansk statsborgerskap, tør ikke forlate ambassadelokalene i frykt for å bli pågrepet av britisk politi og utlevert til USA.

For selv om voldtektssaken og utleveringskravet fra Sverige er droppet, så ønsker fortsatt USA å få Wikileaks-mannen utlevert på grunn av offentliggjøring av hemmeligstemplet materiale fra det amerikanske forsvaret.

Assange har gjennom sin advokat varslet at han anker avgjørelsen fra domstolen, slik at en ny dommer i en høyere rettsinstans får bovilkårene til behandling.