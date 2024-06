Wikileaks skriver på meldingstjenesten X at Julian Assange (52) er løslatt etter avtale med USA, og at han forlot Belmarsh-fengselet i London mandag morgen.

– Han ble løslatt mot kausjon på Stansted lufthavn i ettermiddag, der gikk han på et fly og forlot Storbritannia, skriver Wikileaks i en uttalelse.

Wikileaks har publisert en video på X som viser Assange signere dokumenter, før han går om bord på et privatfly.

Det eneste VistaJet-flyet som forlot Stansted flyplass på mandag har nå mellomlandet i Bangkok, skriver Reuters.

Assange skal nå være på vei til en rettshøring på øya Saipan i Stillehavet, som er med i det amerikanske samveldet.

Etter høringen er planen at han skal reise til hjemlandet Australia, ifølge Wikileaks.

Avtalen med USA innebærer at Assange skal erklære seg skyldig i ett tiltalepunkt.

For dette vil han dømmes til 62 måneders fengsel, tilsvarende det han allerede har sonet, ifølge rettsdokumenter. Det skriver blant annet nyhetsbyrået Reuters og NBC News.

Assange skal være på vei hit, til Saipan i de selvstyrte Nord-Marianene.

Tidslinje: Julian Assange i retten Assange grunnlegger Wikileaks

WikiLeaks publiserer enorme mengder graderte amerikanske dokumenter

Assange blir arrestert i Storbritannia, beskyldt for voldtekt i Sverige

Assange får asyl av Ecuadors ambassade i London

Sverige legger bort etterforskningen av voldtektsanklagene mot Assange

Ecuador utestenger Assange fra ambassaden over «uforskammet» oppførsel, og han blir arrestert

USA ber om at Assange utleveres, slik at han rettsforfølges der for spionasje

Rettsbehandlingen i Storbritannia utsettes på grunn av koronapandemien

En dommer i London bestemmer at Assange ikke skal utleveres på grunn av bekymringer for hans mentale helse

Storbritannias innenriksminister signerer Assanges utleveringsordre etter en ny runde i retten

Den britiske høyesteretten bestemmer at Assange kan anke utleveringsvedtaket

Assange blir ifølge Wikileaks løslatt på kausjon og sluppet ut av fengselet, etter forhandlinger mellom Storbritannia og USA Vis mer

Norsk PEN: Fryktet at Assange ville dø i fengsel

Erling Borgen i skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN beskriver løslatelsen som en «fantastisk utvikling».

– Det kom som en overraskelse, men samtidig har vi trodd og i hvert fall håpet at det skjedde ting bak offentlighetens søkelys, sier han til NRK.

– Assange har sittet fem år i et terrorfengsel, behandlet på utrolig uverdig vis, og har blitt sykere og sykere.

Borgen er sterkt kritisk til at to norske utenriksministre, Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide, har sett på hvordan Assange har blitt behandlet uten å uttale seg om saken.

Journalist Erling Borgen i Norsk PEN på en demonstrasjon for Assanges løslatelse i februar. Foto: Gry Blekastad Almås

– Jeg trodde at Assange kanskje kom til å dø i fengsel og at skandalen ville bli enda større, ved at europeiske regjeringspolitikere ikke har løftet en finger for å få han løslatt, sier han.

Borgen mener at Assange gjorde verden en tjeneste da han offentliggjorde 700.000 dokumenter som avslørte «USAs krigsforbrytelser» i Guantanamo, Afghanistan og Irak.

– Jeg føler det veldig sterkt og veldig flott at dette marerittet nå synes å være over.

For tilhengere verden over forblir Assange en helt. Men mange er også kritiske til at alle disse dokumentene ble publisert uten å sladde detaljer som kunne sette enkeltpersoner i fare.

Takker støttespillere

De som står Assange nærmest tar jubelen med forbehold. De mener at friheten ikke er hogd i stein før dommeren på Nord-Marianene signerer avtalen onsdag.

Kona Stella Assange takker likevel alle ektemannens støttespillere.

– Julian er fri!!!! skriver Stella Assange på X.

– Ord kan ikke beskrive vår enorme takknemlighet til deg, ja deg, som har mobilisert i år etter år for at dette skulle skje, skriver Stella.

Advokat og menneskerettighetsforkjemper Stella Assange jubler over avtalen som USA har inngått med ektemannen Julian. Her fra Oslo i fjor. Foto: Alf Simensen / NTB

Også foreldrene hans har kommentert saken til australske ABC.

– Det ser ut som at Julian vil få muligheten til å komme tilbake til Australia. Takk og gratulerer til alle hans støttespillere som har gjort det mulig, og selvfølgelig statsminister Anthony Albanese, sier far John Shipton.

Mor Christine Assange sier at de siste 14 årene har vært en «påkjennelse».

– Mange har brukt min sønns situasjon til å fremme sine egne agendaer, så jeg er takknemlig til de usette, hardtarbeidende menneskene som satte hans velferd først.

– Få Assange hjem, heter det på en reklameplakat i Melbourne, Australia. Foto: WILLIAM WEST / AFP

En årelang strid

Assange har foreløpig ikke kommentert forliket med USA.

Han er tiltalt av den amerikanske regjeringen for sin rolle i 2010-lekkasjen av rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan.

Forliket fremstår som et punktum i en årelang strid mellom USA og Assange.

Assange var i 2006 en av grunnleggerne av nettstedet Wikileaks, som i flere omganger publiserte hemmeligstemplet materiale fra flere land.

Her er Assange utenfor den ecuadorianske ambassaden i London. Bildet er tatt i 2017. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Den 52 år gamle australieren har sittet fengslet i det britiske Belmarsh-fengselet i London siden april 2019.

Han ble pågrepet etter å ha tilbrakt sju år i den ecuadorianske ambassaden i London for å unngå utlevering til Sverige, der han var mistenkt for seksualforbrytelser. Den svenske etterforskningen ble avsluttet i 2019.

Nyheten om forliket var ikke ventet på forhånd og ble kjent natt til tirsdag norsk tid.

Motsatte seg utlevering til USA

Egentlig var det ventet at neste kapittel i sagaen skulle være et rettsmøte i sommer om utlevering til USA.

Amerikanerne har lenge bedt om å få Assange utlevert, noe han har motsatt seg i frykt for en svært streng straff.

Australias statsminister Anthony Albanese sier han vil at Assange skal få reise hjem til Australia så snart som mulig, ifølge Reuters.

Dette dokumentet fra USAs Justisdepartement ble sendt ut sent mandag kveld. Foto: Reuters

– Jeg har vært veldig tydelig om at uansett hva folk mener om Julian Assange og hans aktiviteter, har saken pågått altfor lenge, sa Albanese.

– Det er ingenting å vinne på at han fortsetter å sitte i fengsel, og vi ønsker å få han hjem til Australia.