Julenisse jaktet råkjører i Paris' gater etter stygg påkjørsel

Youtuberen Chris RS tok loven i egne hender da han ble vitne til en påkjørsel av en fotgjenger i Paris. Da sjåføren prøvde å kjøre vekk fra stedet tok han opp jakten for å stoppe henne.

Filmet påkjørsel

Det er én uke igjen til jul når Chris RS setter seg på motorsykkelen utkledd som julenisse for å filme en ny video til Youtube-kanalen sin.

Med et GoPro-kamera festet til hjelmen kjører han rundt hjørnet på en av hovedgatene i sentrum av Paris.

Plutselig svinger kameraet mot venstre. En bil i høy fart har kjørt over en fotgjenger som blir kastet over ende på bakken, mens sjåføren kjører videre som om ingenting har skjedd. Chris reagerer raskt og setter opp farten for å stoppe bilen.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jaktet på lovløs sjåfør

Så begynner biljakten som har gått som en farsott på internett.

Chris manøvrerer motorsykkelen mellom biler og trafikklys i en av Paris mest trafikkerte gater, for å ta igjen kvinnen som ignorerer hans mange forsøk på å stoppe henne.

Tre minutter inn i jakten får han øye på tre patruljerende politimenn på motorsykkel og peker ut sjåføren. Sirenene går på og politiet kaster seg inn i jakten, før kvinnen omsider blir stoppet hundre meter lenger ned i veien.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– En borgerplikt

Til avisen Le Parisien forteller Chris at han så på det som en borgerplikt og dermed ikke var i tvil om at han skulle ta opp jakten på sjåføren.

– Jeg ville gjerne at noen hadde gjort det samme hvis noen hadde kjørt på min kjæreste, min mor eller far. Så det er ingen grunn til å takke meg.

Videoen har blitt sett snart tre millioner ganger på Youtube og har blitt plukket opp av mediehus over hele verden. Reaksjonene fra folk har ikke latt vente på seg.

«Veldig god reaksjon fra din side og flott at politiet reagerte med en gang» og «Du er en ekte helt» er noen av kommentarene som florerer i kommentarfeltet.