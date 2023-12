Det eneste offisielle juletreet i Kyiv står på plassen utenfor Sofia-katedralen.

Lysene på treet skinner vakkert i kveldsmørket, selv om det er mer regn enn snø i lufta.

KONTRAST: Det offisielle juletreet i Kyiv står foran en av de mest kjente kirkene og et kloster. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Myndighetene i hovedstaden har bestemt at det ikke skal brukes mye penger på julepynt. Det skal sendes så mye som mulig til soldatene som kjemper ved fronten mot de russiske okkupasjonsstyrkene.

Men folk kommer for å ta bilder av familiene foran treet. Det er en stor kontrast mellom det som minner om normal julestemning og krigen som raser i landet.

Mer likt vestlige land

I Ukraina har jul blitt feiret den 7. januar, slik det er vanlig i den ortodokse kirken.

UVANT: Oksana Busnovska kommer til å feire jul både i desember og januar. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men i år er den offisielle julefeiringen i landet den 25. desember. Det har regjeringen bestemt.

Da Sovjetunionen eksisterte, var nyttår den store høytiden, og den hadde mange likhetstrekk med vår julefeiring.

Julen var i større grad en religiøs høytid som ble markert i kirkene.

Men nå skal julefeiringen i Ukraina bli mer lik det vi har i vestlige land.

Delte meninger

– Vi ser positivt på det, fordi vi går mot Europa. Jeg synes vi må nærme oss Europa, både i tradisjoner og dato for feiringen, sier en ung kvinne som heter Anna til NRK.

– For våre foreldre og besteforeldre er det nok vanskelig å flytte feiringen av jul til den 25. desember. Derfor kommer vi i år til å feire jul både den 25. og den 7. januar, sier Oksana Busnovska.

SPLITTET: To militære har ulike meninger om julefeiring. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Også to militære har kommet for å ta bilder av seg selv ved juletreet.

Den ene sier at han kommer til å gjøre som myndighetene bestemmer når det gjelder dato for julefeiringen. Den andre vet ikke riktig.

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg overlater det til prestene, men ikke til patriarken i Moskva. Ære til Ukraina!

Tradisjoner vekkes til live

I forbindelse med jul holder et museum kurs i å lage en slags pepperkaker.

TRADISJON: Familier lærer hvordan de skal lage en slags pepperkaker. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Flere foreldre har kommet med sine barn for å lære hvordan det gjøres.

Dette er en gammel og nesten glemt tradisjon i Ukraina.

Og det er ikke så lett for de yngste å få det til.

– Når jeg tar deigen, så setter den seg fast i kjevlet. Det er veldig vanskelig å få den løs, sier Timor Deyko.

IKKE HELT ENKELT: Tatyana Deyko og sønnen Timor på kakekurs. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Etter at kakefigurene er stekt, skal de males med rødbetsaft.

– I går hadde vi russiske droner, i dag lager vi kaker til jul, sier Tatyana Deyko.

Hun mener at denne feiringen er en liten lykke for barna. Kaker, juletrær, presanger, barna har stort behov for dette under krigen.

Foreldrene som deltar på dette kurset, synes også det er greit at julefeiringen heretter flyttes fram til desember.

– Ja, dette er et skritt i retning av Europa og ett skritt bort fra Russland, understreker Oksana Farenik.

Nekter å endre dato

Grotteklosteret i Kyiv var tidligere hovedkvarteret til den delen av den ortodokse kirken som var underlagt den russiskortodokse patriarken i Moskva. I år måtte de fleste forlate området, men situasjonen rundt det berømte klosteret og kirkene der er fortsatt spent.

HOLDER PÅ JANUAR: Anna nekter å flytte julefeiringen, hun vil gjøre som hun alltid har gjort. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Her møter vi en liten gruppe aktivister, og ingen av dem vil flytte julefeiringen.

– Vi feirer jul som våre besteforeldre og dem før det. Myndighetene kommer og forandrer historien. Verden er i ferd med å bli gal, sier Anna til NRK.

Hun mener at hvis man ikke tror på Gud, kommer det til å gå galt for alle.

Blir en vane

Det er gudstjeneste i St. Michaels katedralen.

Dette er hovedkvarteret til den ukrainske ortodokse kirken. Kirkeledelsen støtter flyttingen av julefeiringen, men lar de enkelte kirkene få velge hva de vil gjøre.

BLIR VANT TIL DET: Mikhailo Omelyan er talsperson for Den ukrainske ortodokse kirken. Han sier at overgangen til nye datoer går bra. Foto: Lokman Gharbani / NRK

Ledelsen var spent på hva de eldre kirkegåerne ville mene, men en talsperson for den ukrainske ortodokse kirken sier til NRK at det ser ut til å gå fint.

Det er et lite antall menigheter som vil holde på den gamle ordningen.

– Det vil være uvant i ett eller to år, men etter det vil det være vanlig og normalt, mener Mikhailo Omelyan.

Prøver å gi sønnen en god følelse

I en leilighet i sentrum av Kyiv møter vi Svitlana Ilchuk.

Hun har satt fram mye forskjellig julepynt og har for lengst pyntet treet.

EN GOD FØLELSE: Svitlana Ilchuk baker julekake som hun sender til sønnen sin som er soldat ved fronten. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Hun synes det er helt greit at Ukraina heretter skal feire jul på samme tid som vestlige land.

Hun serverer en nydelig julekake med kryddersmak og sjokolade på toppen.

– Jeg tror det er en engelsk oppskrift, den er i hvert fall så god at flere av mine venner har gjort den til en juletradisjon, sier hun.

Sønnen hennes feirer sin andre jul et sted ved fronten i Øst-Ukraina.

I LIVE: Sønnen til Svitlana Ilchuk sender av og til oppdateringer til moren om hvordan det går med han. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Moren har bakt en julekake som hun skal sende til ham.

Hun får tårer i øynene når hun snakker om sønnen og farene han utsettes for i forsvaret av landet. Men av og til får hun bilder og videoer som viser at han er i live.

– Jeg håper at han og de andre soldatene får glede av julekaka, og at han får en god følelse av å minnes hjemmet han kommer fra, sier moren.