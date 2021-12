Julen er den største høytiden for den kristne minoriteten i India. I år er julefeiringen ødelagt for mange kristne.

De er blitt møtt med brennende bibler og raserte Kristus-statuer utenfor kirkene sine, skriver The Guardian mandag.

I delstaten Haryana ble en statue av Jesus revet ned og en kjent katedral ble utsatt for vandalisme første juledag. Det skjedde i «Den hellige forløserkirken» i Ambala tidlig på morgenen.

En kristen kvinne kysser en statue av Jesus-barnet i en kirke i Guwahati i India første juledag. Foto: Anupam Nath / AP

Ved innledning til julehøytiden ble flere katolske skoler vandalisert av godt organiserte hindunasjonalistiske grupper.

På en skole i delstaten Madhya Pradesh gikk 500 pøbler berserk, raserte og knuste det de kunne, melder Radio France International.

Ifølge RFI var politiet tilkalt, men grep ikke inn.

Mobben var bevæpnet med jernstenger og steiner og ropte «Jai Shri Ram» som betyr «tilbe Herren Ram» mens de raserte inventaret på skolen.

– Skyt forræderne

Ved inngangen til julehøytiden ble et varehus i New Delhi som var omgjort til en kirke utsatt for vandalisme. Det skal være medlemmer av en høyreekstrem gruppering som kaller seg «Bajrang Dal» som stod bak angrepet.

Mens de raserte kirken ropte de «skyt forræderne», skriver Al Jazeera. I delstaten Chhattisgar er prester blitt angrepet. På grunn av trusler velger mange i delstaten å feire jul på hemmelige steder, skriver The Guardian.

Trusler og angrep gjør at på enkelte steder velger kristne å feire julehøytiden på hemmelig sted.

300 angrep i år

Dette året har vært ekstra vanskelig for den kristne minoriteten i India, skriver Al Jazeera.

Kringkasteren har snakket med menneskerettsorganisasjoner som hevder at det har vært flere enn 300 dokumenterte angrep mot kristne i løpet av de ni første månedene av 2021.

Noen av angrepene blir også omtalt i indiske medier. India Today skriver blant annet om 39 tilfeller av overgrep rettet mot den kristne minoriteten i Karnataka.

Pavebesøk gav håp

Det gav håp om et bedre forhold mellom hinduer, muslimer og kristne i India da pave Franz besøkte landet i oktober.

Pave Franz og statsminister Narendra Modi møttes både i Vatikanet og i India denne høsten. Paven tok opp situasjonen for den kristne minoriteten i India. Foto: Divisione Produzione Fotografica / AP

Det vakte oppsikt i India og ute i verden at statsminister Narendra Modi som regnes som en hindunasjonalist, inviterte paven til landet.

Men besøket hadde liten effekt på relasjonen mellom de ulike religiøse gruppene, skriver Al Jazeera.

Nettavisen beskriver blant annet et angrep som skjedde noen dager før pavebesøket.

– Jeg ble slått bevisstløs

En mobb på 250 hindunasjonalister angrep en kirke i Roorkee i delstaten Uttarakhand som styres av regjeringspartiet BJP.

Datteren til kirkens pastor, Pearl Lance, ble forulempet av mobben. De ydmyket og angrep henne og tok mobiltelefonen hennes. En medhjelper i kirken, Rajat Kumar, ble slått med en jernstang gjentatte ganger og ble alvorlig skadd.

– De slepte meg langs gulvet mens det haglet med slag i ansiktet og ryggen. Jeg ble slått bevisstløs, sier mannen til Al Jazeera.

Prester, nonner og andre i kirkene i India blir utsatt for trusler spesielt nå i julehøytiden. Foto: Channi Anand / AP

Nettstedet viser til flere lignende hendelser i tiden før og etter at statsminister Mohdi og pave Franz møttes.

Verre under statsminister Mohdi

Det er mer intoleranse overfor folk som ikke er hinduer nå enn før, skriver The Guardian. Kristne og muslimer har fått det verre etter at det hindunasjonalistiske partiet til statsminister Narendra Modi kom til makten.

Etter at BJP (Bharatiya Janata Party) kom til makten i 2014 har det vært en jevn økning i antallet angrep rettet mot kristne.

Ifølge organisasjonen Persecution Relief steg antallet angrep mot kristne med 60 prosent fra 2016 til 2019, skriver The Guardian.

Mot konvertering

I flere delstater har regjeringspartiet til statsminister Mohdi, arrangert demonstrasjoner mot at kirker lar innbyggere konvertere fra hinduismen til kristendommen.

Mange kristne feirer julehøytiden i frykt og på hemmelig sted. Bildet viser fra feiring i en kirke i Jammu i India 1. juledag. Foto: Channi Anand / AP

Delstaten Karnataka skal være den siste som har innført en ny lov kalt «anti-konverteringsloven»

Motstandere av konvertering til kristendommen hevder at hinduer blir lokket med penger og gaver for å skifte religion, skriver The Guardian.

Utenfor en kirke i Mathridham Ashram i Uttar Pradesh stod en mobb utenfor og ropte «stopp konverteringen» og «død over misjonærene».

2 prosent av innbyggerne i India er kristne. Nasjonen er det landet i Asia med nest mest kristne innbyggere.