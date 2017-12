Julebukken har overlevd julehelgen

Julebukken i Gävle i Sverige, som kanskje er aller mest kjent for å brenne ned, har i år overlevd juledagene og står fremdeles i hele sin størrelse.

Det er 14. gang i den verdenskjente bukkens 51 år lange historie at den overlever julehelgen, skriver Aftonbladet.

Bukken som har brent ned, eller på andre måter blitt ødelagt hele 36 ganger siden den 13 meter høye, sju meter lange og tre tonn tunge bukken, ble satt opp for første gang i 1966.

Vandaler var ikke engang nådige under bukkens 50-årsjubileum i 2016. Til tross for et overvåkingssystem, var det storslåtte jubileumsshowet knapt over før hovedattraksjonen brant ned – som så ofte før.

Eks-kriminelle passer på

Siden Gävlebukken tradisjonelt har vært svært utsatt for hærverk, har Gävle kommune satt inn en rekke sikkerhetstiltak rundt den massive bukken.

2016: I jubileumsåret 2016 tente noen på bukken etter bare seks timer. Foto: Roger Nilsson/tt / NTB scanpix

I år har kommunen hatt kameraer og doble gjerder rundt bukken, for å gjøre det vanskeligere for folk som vil sabotere. I tillegg har X-Cons, en forening for eks-kriminelle og tidligere rusmisbrukere, meldt seg til å holde et ekstra øye med bukken.

– De kom inn på eget initiativ, og spurte om de kunne få holde bukken med selskap. Og når vi tenkte litt på det, kom vi til at det var en god idé, sier Maria Wallberg, talsperson for Gävlebukken i Gävle kommune til Aftonbladet.

X-Cons-medlemmene i Gävleborg har holdt til i en buss og et telt ved Slottstorget, der bukken står, døgnet rundt siden bukken kom på plass i begynnelsen av desember.

Stort bygg

– Vi passer på bukken og vandrer rundt her. Vi som har en kriminell fortid kjenner igjen folk på stilen, og om det er noen som tenker å gjøre noe mot bukken, så ser vi det med én gang, sa X-Cons-leder Andreas Ericsson til Sveriges Radio tidligere i desember.

NEDBRENT: Bare reisverket sto igjen da bukken brant i fjor. Foto: Pernilla Wahlman/tt / NTB scanpix

Ifølge YLE tar bukken tusen arbeidstimer å bygge, den består av en fullastet lastebil med halm, 1600 meter snøre, 2500 spiker, treverk til rammeverket og femti meter med stoff.

Om bukken overlever helt til den skal tas ned 2. januar gjenstår ennå å se.

