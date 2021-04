Jubel og tårer i USAs gater etter Chauvin erklæres skyldig

I parken utenfor tinghuset i Minneapolis var det samlet over 300 mennesker tirsdag, i påvente av kjennelsen mot Derek Chauvin.

Jubel etter juryens avgjørelse i rettssaken mot Derek Chauvin ble annonsert. Foto: Stephen Maturen / AFP

Folkemengden følger rettssaken på telefonene sine, og blir stille i det juryens avgjørelse leses opp. Så bryter mengden ut i jubel. Noen klemmer hverandre. Andre gråter

En kvinne i New York gråter etter at Derek Chauvin ble funnet skyldig i drapet på George Floyd. Foto: David Dee Delgado / AFP

Etter to dager med diskusjon er eks-politimannen kjent skyldig i drapet på George Floyd, etter å holdt ham nede i ni minutter.

– Det er en rettferdighet som er i ferd med å skje, forteller Jamee Haggard til AP. Hun hadde også tatt med seg sin 4 år gamle datter til tinghuset.

Man kunne høre rop og tuting med biler i gatene i Minneapolis etter at juryens avgjørelse ble kunngjort. Foto: Morry Gash / AP

Bare et lite skritt

Men for mange var jubelen preget av en tanke om at kampen ennå ikke er over.

På tvers av hele USA feirer amerikanere at politimannen som drepte George Floyd ble funnet skyldig på alle punkter. Her jubler en kvinne utenfor tinghuset i Minneapolis. Foto: Octavio Jones / Reuters

Mange sier de hadde fryktet et annet resultat etter å ha vært vitne til at det ene politidrapet på svarte etter det andre forble ustraffet.

Flere byer, som Chicago og Houston, satte opp sperringer og styrket vakthold i forkant av juryens avgjørelse, i påvente av demonstrasjoner dersom Chauvin skulle ha blitt frikjent.

En gruppe mennesker danser på minnestedet George Floyd square i Minneapolis. Foto: Nicholas Pfosi / Reuters

Skytingen av en annen svart mann, Daunte Wright, i Minneapolis mens rettssaken pågikk, og drapet på en 13-åring i Chicago i forrige måned, økte spenningen og dempet manges glede over seieren i retten.

To kvinner i Minneapolis gir hverandre en klem. Foto: Stephen Maturen / AFP

– Vi er lettet, men vi feirer ikke, fordi drapene fortsetter, sa borgerrettsveteranen Jesse Jackson som hadde reist til Minneapolis i forbindelse med rettssaken.

Venner av Floyd

I Houstons Third Ward, der George Floyd vokste opp, hadde en liten gruppe mennesker samlet seg ved et veggmaleri av Floyd mens de fulgte med på TV mens juryen leste opp kjennelsen.

En kvinne jubler i Washington. Foto: Alex Brandon / AP

– Det føles bra. Vi takker alle som sto ved vår side. Dette er et velsignet øyeblikk, sa Jacob David som kjente Floyd, og som måtte tørke bort tårer.

En mann bryter ut i gråt utenfor tinghuset i Minneapolis. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Floyds død i mai i fjor, da Chauvin presset kneet mot halsen hans, og den sterke videoen som viste hvordan han gispet fram at han ikke kunne puste, sjokkerte verden og utløste omfattende protester mot politivold og manglende rettigheter for svarte.

– Kan endelig puste

Chauvin ble erklært skyldig på alle de tre punktene han ble tiltalt for. Den mest alvorlige var forsettlig drap og den mildeste uaktsomt drap.

Philnoise Floyd, George Floyds yngre bror. Foto: John Minchillo / AP

– I dag kan vi endelig puste igjen, sa George Floyds yngre bror på en pressekonferanse, mens tårer strømmet ned ansiktet hans.

Vil ha reform

President Joe Biden, og visepresident Kamala Harris oppfordret Kongressen til å handle raskt for å reformere politiet i USA.

– Kjennelsen sender et sterkt signal, men nødvendig reform kan ikke stoppe med dommen mot Chauvin, sa Biden.

På Twitter skriver Nancy Pelosi at George Floyd ikke døde forgjeves.