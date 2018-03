Journalistdrap kan føre til tidlig valg i Slovakia

– Jeg står sammen med dere for å hedre to unge mennesker, Jan og Martina, sa president Andrej Kiska til folkemengden i hovedstaden Bratislava fredag kveld.

Da var flere tusen mennesker samlet over hele Slovakia med tente lys for å minnes journalisten Jan Kuciak (27) og hans forlovede Martina Kusnirova (27) som ble funnet drept 25. februar.

Kuciak ble drept rett før han skulle publisere en sak med stor sprengkraft. Temaet var påstått korrupsjon på høyt politisk nivå, med koblinger til italiensk mafia.

Markeringen fredag var derfor også en stor mistillitserklæring med regjeringen i landet, i demonstrasjon mot korrupsjonen i landet.

Etter president Andrej Kiskas tale fredag ble det holdt ett minutts stillhet for Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Politisk tillitskrise

Slovakias president tar nå til orde for omfattende endringer i regjeringen eller tidlig valg, i håp om å gjenopprette tilliten til de folkevalgte.

I en TV-sendt tale søndag beklaget presidenten det han kaller «maktarroganse» blant tjenestemenn av høyere rang, og kritiserte mangelen på tiltak for å gjenopprette offentlig tillit til regjeringen.

– Jeg har ventet en uke for å se hvilke politiske tiltak regjeringen ville fatte for å lette spenningen og gjenopprette tillit, sa han tydelig oppgitt.

Publiserte avdødes funn

Politiet fant de to 27-åringene skutt i hjemmet de delte utenfor hovedstaden søndag 25. februar. Kort tid etter ble 27-åringens reportasje publisert.

– Mandag morgen var det tårer, sinne og frykt i mine kollegers øyne, og journalistene gledet seg over å vise at de vil jobbe videre. Vi må vise publikum at vi insisterer på å etterforske denne tragedien, sa direktør Lukas Fila i N Press, som offentliggjorde Kuciaks arbeid etter at han var drept.

Arrangørene anslår at rundt 25.000 møtte opp i hovedstaden Bratislava, mens flere tusen var samlet i et titall andre byer i landet fredag. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Pågrepne sluppet fri

Kuciak peker i reportasjen på mulige politiske forbindelser mellom italienske forretningsmenn i Slovakia og den beryktede 'Ndragheta-mafiaen i Sør-Italia.

Syv av de italienske forretningsmennene som ble navngitt i Kuciaks reportasje, ble pågrepet av slovakisk politi torsdag, men sluppet fri lørdag.

Ifølge politiet hadde de ikke tilstrekkelig med bevis for å holde på de pågrepne, som ble holdt 48 timer i fengsel.

Rammet av korrupsjonsskandaler

I 2012 var Slovakia rystet av en omfattende korrupsjonsskandale, som rammet tre av de fire partiene i den daværende borgerlige koalisjonsregjeringen.

Lekkasjer fra en etterretningsrapport viste da hvordan en rekke politikere fra flere partier hadde tatt imot bestikkelser fra privatpersoner og firmaer som på sin side hadde fått lukrative kontrakter.