Journalist dømt til fire år for å rapportere fra Wuhan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

37 år gamle Zhang Zhan fikk dommen i et kort rettsmøte i Shanghai, nesten ett år etter at virusutbruddet først startet i Wuhan.

Hun var tiltalt for å ha oppildnet til strid og framprovosert trøbbel i den første kaotiske fasen av utbruddet.

Hennes direkterapportering fra overfylte krematorier og sykehus ble delt bredt på sosiale medier i februar, noe som fanget myndighetenes oppmerksomhet.

I en artikkel skrev hun at myndighetene ikke ga folk nok informasjon og deretter bare stengte byen ned.

Det er en av hennes forsvarere, Ren Quanniu, som melder om dommen.

Første mot journalist

Hittil har kinesiske myndigheter straffet ni varslere i et forsøk på å hindre kritikk av myndighetenes håndtering av utbruddet.

Men saken er den første mot en journalist. Tre andre – Chen Qiushi, Fang Bin og Li Zehua, som rapporterte fra Wuhan, har vært savnet siden februar.

Kina har fått krass kritikk for håndteringen av virusutbruddet og anklages for hemmeligholdelse, men forsøker nå å framstille håndteringen i et bedre lys.

Rettssaken fant sted bare noen uker før et ekspertteam fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ankommer Kina for å granske hvordan viruset oppsto.