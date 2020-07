Scenen var som tatt ut fra en spionfilm. I det han kom ut fra boligblokken sin i den russiske hovedstaden Moskva, ble Ivan Safronov bestemt tatt hånd om av menn med masker og caps, ransaket og så geleidet inn i en bil.

FSB filmet selv arrestasjonen av Ivan Safronov og sendt bildene videre til nyhetsbyråene

Dermed hadde Russland igjen fått en sak mange mener viser hvor presset det frie ord er. Det er 30 år siden sovjetstyret mistet grepet og landet fikk full pressefrihet. Etter hvert ble pressefriheten også garantert i grunnloven.

Ivan Safronov hadde i løpet av de siste ti årene opparbeidet seg et navn i russisk presse og offentlighet som en journalist med gode kontakter i den russiske våpenindustrien og forsvaret.

Jobber for Roskosmos

Fram til 2019 jobbet han i den anerkjente avisen Kommersant, men måtte forlate den jobben fordi en artikkel han skrev om at presidenten i det russiske overhuset Valentina Matvijenko snart ville gå av, ikke holdt ord.

Ivan Safronov har jobbet mange år i avisen Kommersant Foto: Peter Kassin / AP

Senere har han jobbet for avisen Vedomosti, før han overraskende for to måneder siden sa ja til en jobb som rådgiver i det russiske romfartsbyrået Roskosmos.

Ifølge en av Ivan Safronovs forsvarere Jevgenij Smirnov som nyhetsbyrået AFP har snakket med, mistenker FSB journalisten for å ha hatt kontakt med tsjekkisk etterretning siden 2012. Men det er overlevering av informasjon via internett i 2017 som er grunnlaget for anklagene som gjorde at han ble arrestert.

Ivan Safronov ble onsdag ettermiddag framstilt for varetektsfengsling i Lefortovoretten. Den er velkjent for mange nordmenn fordi det var her spiondømte Frode Berg ble framstilt for varetektsfengsling.

Ivan Safronov ble onsdag varetektsfengslet i Lefortovoretten, den samme retten der nordmannen Frode Berg også ble framstilt for varetektsfengslet Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Russisk våpeneksport – følsomt tema

Ivan Safronov skrev først og fremst om det russiske forsvaret og om salg av russiske våpen til utlandet.

En artikkel han skrev om salg av moderne russiske jagerfly av typen Sukhoi 35 til Egypt, fikk senere amerikanske myndigheter til å true med å stoppe salg av sine våpen til egypterne.

Denne artikkelen skal være ev av artiklene som har gjort at FSB har etterforsket og altså arrestert journalisten. Men formelt handler det om at han har delt statshemmeligheter via internett til Tsjekkia. Disse er igjen delt med amerikansk etterretning.

Ivan Safronov har skrevet om russisk eksport av bla jagerflyet Sukhoi 35 Foto: AFP

Men ifølge Safronovs forsvarere har FSB så langt lagt fram lite konkret for å bevise at det er snakk om «forræderske handling mot fedrelandet».

– Det vi har hørt fra påtalemyndigheten er svært vage og unøyaktige formuleringer som vi på det nåværende tidspunkt har vanskelig å forstå, sa advokat Oleg Jelisejev utenfor Leforotovoretten etter fengslingsmøte onsdag kveld.

Ivan Safronov sitter nå i karantenecelle i FSBs varetektsfengsel Lefortovo. Hvis FSB velger å ta denne saken helt til retten, er det ventet at den vil gå for lukkede dører.

Nytt angrep på pressefriheten?

Mange i Russland ser på det som har skjedd med Ivan Safronov som et angrep på pressefriheten. Både i går og i dag har det vært markeringer i Moskva og flere andre byer til støtte for åpenhet og rettferdighet for den fengslede journalisten.

– Jeg tror ikke på disse anklagene. Jeg tror at han har gravd i noe som noen ikke har likt, og nå tar de hevn ved å straffe ham på denne måten. Det mener en av hans tidligere kollegaer Jelena Tsjernenko, som gjennomførte en en-persons-markeringen uten for FSB-hovedkvarteret Lubjanka, i protest mot arrestasjonen av Ivan Safronov.

Jelena Tsjernenko har vært kollega med Ivan Safronov, og krever nå en åpen og rettferdig etterforskning Foto: Denis Kaminev / AP

– Han har alltid vært en russisk patriot som aldri drømt om å forråde sitt eget land. Det er skremmende at noe slikt skjer her i landet vårt, sa Tsjernenko, før hun ble ført bort og inn i en politibil.

Arrestasjonen har allerede skapt en ny tøff tone mellom USA og Russland. Den amerikanske ambassaden i Moskva har gått ut med støtte til den fengslede journalisten. – Pass deres egne saker, er den korte kommentaren fra det russiske utenriksdepartementet.