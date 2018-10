Jordskjelvkatastrofen: Ofret livet for å sikre avgangen til det siste flyet

Mens kollegaene evakuerte arbeidsplassen for å komme seg i sikkerhet, da et kraftig jordskjelv og en etterfølgende tsunami rammet Indonesia fredag, ble 21 år gamle Anthonius Gunawan Agung igjen i flytårnet for å sikre at et Batik Air-fly kom seg trygt i lufta.

Nå blir han hyllet av befolkningen for å ha blitt ved sin post til det aller siste, mens jordskjelvet med styrke på 7,5 ødela bakken under ham, skriver CNN.

– Takk for at du voktet over meg

Da passasjerflyet omsider lettet under 21-åringens kontroll, trodde Agung at flytårnet skulle kollapse og hoppet derfor ut av vinduet i fjerde etasje. Han ble fraktet til et sykehus i all hast med indre skader og et knekt bein.

Men kampen mot klokka og spesialbehandling ble knapp, og Angus døde av skadene rett før et helikopter skulle frakte ham til et spesialsykehus lørdag morgen.

«Batik 6231 runway 33 klar for avgang» var det siste Agung sa, ifølge pilot på Batik Air flyet, Ricosetta Mafella.

– Takk for at du holdt kontakt med meg og voktet over meg til jeg var trygt i lufta, skriver piloten på Instagram.

Agung blir nå hyllet som en helt av sin tidligere arbeidsgiver, som refererer til ham som «Anthonius den store».

– Vi er i dyp sorg, må gud gi Anthonius det beste stedet ved siden av ham, sammen med de andre ofrene i jordskjelvet, sier Yohanes Sirait talsperson for arbeidsgiveren AirNav Indonesia.

Massegravlegging

Indonesiske myndigheter begynte mandag å begrave de døde i massegraver i frykt for at sykdom skulle spre seg.

– Dette må gjøres så snart det lar seg gjøre, av helsemessige og religiøse årsaker, sier Willem Rampangilei, leder for landets kriseberedskapsmyndighet (BNPB).

Dramatiske opptak da bølgene treffer byen Palu. Denne nye videoen viser øyeblikket da tsunamien for første gang kommer inn mot land. Du trenger javascript for å se video. Dramatiske opptak da bølgene treffer byen Palu. Denne nye videoen viser øyeblikket da tsunamien for første gang kommer inn mot land.

545 døde mennesker som har befunnet seg på et sykehus gjennom helgen, ble mandag morgen begravet i en massegrav i Palu.

Graven er 100 meter lang og 10 meter bred, og kan ifølge Rampangilei utvides ved behov. Alle ofrene har blitt fotografert slik at deres pårørende vet hvor sine kjære ligger begravet.

Videoopptak viser lokalbefolkningen gå fra likpose til likpose og åpne dem for å se om de kan gjenkjenne ansiktene.

Hæren sier gravplassen har plass til 1000 lik og at de øvrige døde blir fraktet til graven fra andre sykehus i området.

FIKK TO SLAG: Byen Palu ble først rammet av jordskjelvet, så kom tsunamien. Over 800 av de omkomne er registrert i denne byen alene. Du trenger javascript for å se video. FIKK TO SLAG: Byen Palu ble først rammet av jordskjelvet, så kom tsunamien. Over 800 av de omkomne er registrert i denne byen alene.

Stigende dødstall

Ifølge indonesiske myndigheter er det bekreftet at 844 personer er funnet døde etter fredagens jordskjelv og tsunami som rammet øya Sulawesi.

Ifølge en hjelpeorganisasjon på stedet er tallet høyere.

– Totalt er 1203 lik funnet, men noen er fremdeles ikke identifisert eller hentet ut, sier Insan Nurrohman, visepresident i den lokale hjelpeorganisasjonen Aksi Cepat Tanggap.

Satellittbilder viser store ødeleggelser langs kysten etter jordskjelvet og den etterfølgende tsunamien. Bilder viser sammenraste bygninger, skip som er kastet opp på land og brygger og bruer som ligger i ruiner.

Tallet er basert på informasjon fra organisasjonens frivillige i byen Palu. Kriseberedskapsmyndigheten BNPB understreker imidlertid at tallet kun er basert på anslag.

Det er ventet at antall døde vil fortsette å stige ettersom 48.000 mennesker er blitt drevet på flukt fra sine ødelagte hjem.