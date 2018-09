Det omfattende redningsarbeid pågår fortsatt i Indonesia, som ble rammet av et jordskjelv etterfulgt av en tsunami fredag.

832 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og det er ventet at dødstallet vil fortsette å stige.

JORDSKJELV: En dramatisk video fra Twitter viser hvordan hus, trær og skog velter sammen under jordskjelvet i Indonesia. Videoen er blant annet delt av Sutopo Purwo Nugroho, talsmann for landets katastrofemyndigheter. Du trenger javascript for å se video. JORDSKJELV: En dramatisk video fra Twitter viser hvordan hus, trær og skog velter sammen under jordskjelvet i Indonesia. Videoen er blant annet delt av Sutopo Purwo Nugroho, talsmann for landets katastrofemyndigheter.

I Palu, byen der katastrofen har kostet flest liv, har det vært en dramatisk redningsaksjon for å berge livet til 15 år gamle Nurul Istikharah.

Huset hun bodde i kollapset under jordskjelvet. 15-åringen ble sittende fast i ruinene ved siden av sin døde mor og niese. Hun klarte ikke å bevege beina sine, og redningsmannskapene fryktet at hun kom til å drukne fordi de ikke fikk kontroll over en lekkasje fra et rør.

Nurul var bevisstløs under store deler av redningsaksjonen, men redningsmannskapene fortsatte hele tiden å snakke med henne for å prøve å holde jenta våken, skriver nyhetsbyrået AP. Andre hjalp til med å gi jenta mat og drikke.

Les også: Video viser skrekkscenene når tsunamien treffer land

Flere kan fortsatt være begravd

Flere titalls mennesker kan fortsatt være begravd i ruinene av hjemmene sine, forteller beboere i Palu til AP.

KATASTROFE: Beboere i byen Palu i Indonesia bærer vekk en som omkom av skadene jordskjelvet førte med seg. Foto: Arimacs Wilander / AP

– Bakken bare reiste seg. Mange mennesker ble fanget og begravd under husene da de kollapset. Det var ingen ting jeg kunne gjøre. På kvelden skrudde mange på mobilene sine for å vise at de var der. Men dagen etter var det stille, sier beboer Nur Indah gråtkvalt.

Palu ble rammet av tre meter høye bølger etter at jordskjelvet først hadde lagt flere bygninger i grus.

Redningsmannskaper jobber fremdeles med å redde overlevende ut fra ruinene av et stort hotell. De kan fortsatt høre rop om hjelp, tre dager etter at skjelvet inntraff.

Mangel på utstyr

Den indonesiske presidenten Joko Widodo besøkte Palu søndag. Han opplyste at redningsmannskapene har problemer fordi de mangler tungt utstyr.

PRESIDENTEN: President Joko Widodo foran skadene jordskjelvet og tsunamien har etterlatt seg. Foto: Agus Suparto / AP

Widodo sa at myndighetene har sendt mer utstyr som han håper vil komme frem søndag kveld, slik at flere kan få hjelp mandag.

– Det er så mange utfordringer. Vi har mange ting vi må gjøre, og det snarest. Men forholdene tillater oss ikke å gjøre det, sa presidenten til nyhetsbyrået AP.