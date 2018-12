Jordskjelv og vulkanutbrudd ryster Sicilia

Jordskjelvet hadde en styrke på 4,8, og har ført til en del materielle skader og noe personskader.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble minst 10 personer lettere skadd. En eldre kvinne er alvorlig skadd, men det skal ikke være livstruende.

En rekke fraflyttede bygninger fikk skader. I byen Santa Venerina ble den lokale kirken påført skader og en skulptur falt over ende.

Ifølge en kilde nyhetsbyrået Ansa har snakket med, var skulpturen av helgenen St. Emidio som ifølge myten skal beskytte mot nettopp jordskjelv.

Ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa måtte en 80 år gammel mann graves ut av ruinene av huset sitt. En kvinne ringte inn til en lokal radiostasjon og fortalte at søsteren hennes hadde fått et tungt skap over seg som følge av skjelvet.

Flyplass ble stengt

Skjelvet er det så langt sterkeste av de 73 som er registrert siden julaften, ifølge La Repubblica. Det har til sammen blitt registrert om lag 1000 bevegelser i jorden den siste uka som følge av utbruddet fra vulkanen Etna.

Den seismiske aktiviteten påvirker enn så lenge ikke den internasjonale flyplassen i Catania, som fungerer som normalt.

Flyplassen ble stengt i en periode på julaften på grunn av en askesky fra vulkanen, men åpnet igjen dagen etter.

Et strekk av motorveien A18 mellom Catania og Messina er stengt som en forholdsregel, etter at det ble oppdaget det som omtales som mistenkelige skader på asfalten etter skjelvet, skriver La Repubblica.

– Etna er fremdeles en farlig vulkan og landet vårt er uheldigvis sårbart, sier Vito Crimi i provinsmyndighetene.

Økt aktivitet

Skjelvet rammet Sicilia i 03-tiden i natt. Episenteret var relativt grunt, rundt én kilometer under bakken og rystelsene var derfor svært merkbare.

Folk rømte ut av husene og flere ble skadd av bygningsmaterialer som raste ned fra takene.

Flere måtte tilbringe resten av natten utendørs

RASTE: Kirken i Santa Venerina ble påført skader som følge av skjelvet natt til andre juledag. Foto: ORIETTA SCARDINO / Epa

Mindre utbrudd er relativt vanlige hendelser i Etna, som er en av verdens mest aktive vulkaner.

Aktiviteten på Etna har vært særlig høy siden juli i år. Bevegelsene har skapt en ny sprekk nær vulkanens sørøstlige krater.