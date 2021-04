Prins Hamzah er anklaget for å undergrave sikkerheten i Jordan ved å forsøke å mobilisere klanledere mot regjeringen.

Han skal ha vært frittalende om korrupsjon i landet. Han anklages også for å ha planlagt et komplott mot myndighetene sammen med utenlandsk etterretning.

I helga ble han satt i husarrest sammen med kone og barn. BBC har publisert en video der han forklarer at han er uten telefon og nett, og at han ikke får møte noen andre.

Han avviser alle anklagene mot ham.

– Jeg er ikke ansvarlig for sammenbruddet i styringen av landet, korrupsjonen eller inkompetansen som har herjet de siste 15–20 årene. Jeg er heller ikke ansvarlig for mangelen på tillit myndighetene har blant folket. Vi har nådd et punkt hvor ingen kan uttrykke seg uten å bli arrestert, trakassert og truet, sier han.

Tirsdag la Jordans riksadvokat ned forbud mot å omtale konflikten i mediene.

– Forbudet mot publisering gjelder alle audiovisuelle medier og sosiale medier, samt publisering av bilder og videoklipp knyttet til temaet, het det i en kunngjøring.

Prins Hamzah (til høyre) er halvbroren til kong Abdullah, som trakk tilbake kronprinstittelen hans i 2004. Foto: Yousef Allan / AP

Får støtte fra flere land

Myndighetene i en rekke av Jordans allierte land har uttrykt støtte til kong Abdullah etter at saken ble kjent, deriblant USA, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og De forente arabiske emirater.

Mandag sa Hamzah at han ville trosse ordren om husarrest, men i dag skal han ha sverget troskap til kongehuset.

Ifølge CNN har kongehuset publisert et brev med Hamzahs signatur, der det heter at han alltid vil være en støttespiller for kongen og kronprinsen.

«Jeg stiller meg til disposisjon for Hans Majestet Kongen, og bekrefter at jeg alltid vil være lojal mot våre forferdes arv, deres kall og Hans Majestet Kongen. Nasjonale interesser må gå foran alt annet, og vi må alle støtte hans arbeid med å sikre det beste for det jordanske folk,» heter det i brevet.

Signaturen tyder på at han befinner seg i huset til sin onkel, prins Hassan. Han skal ha fått jobben med å mekle i konflikten, og har også signert brevet.

Prins Hamzah er den eldste sønnen til avdøde kong Hussein og dronning Noor, men er ikke lenger kronprins. Foto: Hussein Malla / AP

14 personer arrestert

Hamzah var opprinnelig regnet som den naturlige etterfølgeren til sin far, kong Hussein. Men da han døde i 1999, ble Hamzah sett på som for ung og uerfaren.

Halvbroren Abdullah ble konge i stedet. Han ga Hamzah tittelen kronprins, men trakk den tilbake i 2004.

Det er svært uvanlig at medlemmer av den innerste kretsen i kongefamilien i landet kritiserer hvordan landet styres.

I tillegg til Hamzahs husarrest, er 14 personer arrestert i forbindelse med anklagene. Blant dem er en tidligere hoffsjef, en kongelig utsending til Saudi-Arabia og flere fremtredende politikere.

Jordans utenriksminister har hevdet at Hamzah og hans nettverk hadde kontakt med en israelsk statsborger med forbindelser til etterretningstjenesten Mossad.

Denne personen skal ha tilbudt seg å frakte Hamzah og familien ut av landet med et privatfly.