Omgivelsene utenfor den klassiske London-drosjen forandrer seg gradvis, og 54-åringen blir merkbart mer og mer nervøs.

Hun liker ikke å se bakover, men er likevel på vei tilbake til oppvekstens London. Hun har for lengst flyttet fra bydelen der fattigdom og kriminalitet preget barne- og ungdomsårene.

NRK tar henne med hit fordi flytting mellom samfunnslag ofte er tema i bøkene hennes.

Også i Toner i natten flytter hovedpersonen, fra velstand i byen til et nedslitt gods på landet.

– Boka handler om et oppussingsprosjekt som går galt, sier forfatteren selv.

Men også om en kvinne som lar alt annet enn musikken skure og gå, og ikke lever opp til samfunnets forventninger til en mor.

Hennes stolteste øyeblikk

Jojo Moyes har fra før gitt ut 11 bøker i Norge. Hun har solgt over 40 millioner bøker internasjonalt.

Et helt halvt år er den mest solgte boken i Norge det siste tiåret, ifølge Bokhandlerforeningen.

– Mitt stolteste øyeblikk var da jeg fikk beskjed om at jeg hadde solgt mer enn Jo Nesbø. Det er stort i Skandinavia, ler forfatteren i baksetet på drosjen.

– Beklager, Jo!

Bilen stanser utenfor rådhuset i Hackney. Moyes ser seg forvirret rundt, og kommer med stadige utbrudd av typen «wow» og «alt er jo nytt».

Bydelen har gått fra å være nedslitt og farlig til å bli et populært strøk for førstegangsetablerere.

Klassesamfunn og mobilitet

Men alt er ikke borte. Hun finner igjen bygningen der faren hennes drev forretning, og stedet der det sto en stall i hennes barndom. Nå er det en parkeringsplass.

– Byer må forandre og utvikle seg, og det gjør vi også, konstaterer hun.

Derfor påfører hun karakterene i bøkene sine forandring ved å flytte dem fysisk. Ut av komfortsonen og inn i noe nytt og ukjent. Gjerne fra én klasse til en annen. Klassesystemet preger fremdeles det britiske samfunnet sterkt.

– Folk som sier «toalett» i stedet for «bad» eller «do», er middelklasse som prøver å være overklasse, forklarer hun.

Suksessforfatter: Jojo Moyes har solgt 40 millioner bøker internasjonalt.

Moyes flirer når hun kommer med eksempler på det hun mener er komiske utslag av klassedelingen. Men som forfatter, bruker hun forskjellene aktivt.

– Det er når man tar folk ut av sitt vante miljø, at det interessante begynner å skje, sier hun.

Er ingen «litterær» forfatter

Selv vokste hun opp med foreldre i middelklassen som var opptatt av dannelse. Men hun ble også sterkt preget av arbeiderklassemiljøet de bodde i, og ble blant annet refset av moren fordi hun snakket med for bred østkantdialekt.

Moyes fremstår som ujålete og naturlig, til tross for at en sminkør er med oss på hele turen for å forsikre om at forfatteren ser bra ut på bilder.

Hun er heller ikke opptatt av å bli tatt for høyverdig litteratur.

– Selv en «kommersiell» forfatter som meg - jeg er ikke en «litterær» forfatter - gjør leserne en bjørnetjeneste ved å overse samfunnsutviklingen.

Mener lesing gir hjernen ferie

Hun er bekymret over at særlig yngre mennesker ser ut til å lese mindre.

– Lesing påvirker hjernen, og er som en ferie i hodet, sier hun.

Men hun leser mindre selv også. Konkurransen fra TV og mobil er stor. Hun føler seg uggen etter en time på Instagram.

Så hun vil fortsette å gjøre hva hun kan for å friste folk til å lese mer. For det er et privilegium å få skape verdener, mener Jojo Moyes.

Hun ser på fotografiet hun har tatt med seg, og hever deretter blikket. Hun ser rett inn i en murvegg med to steiner i to ulike farger, den samme veggen som på bildet.

Hestejente: Gaten i Hackney der hun pleide å ri, er den samme. Men Jojo Moyes liker bedre å se fremover enn bakover i livet.

Den 16 år gamle Jojo Moyes sitter stolt til hest foran veggen på bildet. Den 54 år gamle forfatteren Jojo Moyes tenker tilbake på hyppige innbrudd og daglige angrep hun måtte komme seg unna.

Men oppveksten her ga styrke.

– Jeg lærte meg at med hardt arbeid kan man klare alt.