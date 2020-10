Johnson prøver å stoppe smitten i England – samtidig blir flere koronapasienter innlagt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det nye systemet innebærer at områder i England vil bli klassifisert å ha enten medium, høy eller svært høy smitterisiko. Det er knyttet et sett smitteverntiltak til hvert av nivåene.

Liverpool som har et av de høyeste smitteratene i landet, vil mest sannsynlig bli kvalifisert som svært høy smitterisiko. Liverpool har over 600 tilfeller per 100.000 innbyggere, skriver BBC.

Det er ventet at virksomheter som treningssentre og puber blir helt stengt. Det opplyser Liverpools ordfører Steve Rotherham mandag formiddag. Restriksjonene er ventet å gjelde en for en måned, før de skal revurderes.

Leder i det engelske helsevesenet, Stephen Powis sier at det vil ta noen uker før de ser effekten av de nye tiltakene.

Den skotske regjeringen vil også introdusere et tredelt system senere i oktober. I likhet med den som ble innført i England.

Liverpool har en av de høyeste smitterentene i England, nå ventes det at de får noen av de strengeste tiltakene for å stoppe smitten. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Flere koronapasienter på sykehus

Det ligger flere koronapasienter på britiske sykehus nå enn det gjorde før landet ble nedstengt i mars. Økningen i antall innleggelser er størst hos eldre pasienter. Som trenger akutt behandling for viruset.

Nå blir Nightgale sykehus i Nord-England bedt om å gjøre seg klare til å ta imot flere pasienter. Nightgale sykehusene ble etablert av engelske helsemyndigheter for å bekjempe koronapandemien.

– Antallet smittede øker dessverre, og det samme kommer dødstallet til å gjøre. Det sier det engelske helsevesenets leder, Stephen Powis.

Søndag ble det meldt om 12.872 nye smittetilfeller i Storbritannia. 10.383 av disse var i England.