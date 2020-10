Johnson med nye koronatiltak på mandag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Boris Johnson vil skissere planer for et tredelt system for å stoppe smitten i landet. Der hver region i England er plassert i et nivå basert på alvorlighetsgraden av smitten i området, skriver BBC.

Han har brukt søndag ettermiddag på å oppdatere statsrådene om de neste trinnene.

Det ventes at deler av Nord-England og Midlands vil bli satt under strengere tiltak som en del av statsministerens kunngjøring. Liverpool kan bli satt under de strengeste restriksjonene. Der kan alle byens puber bli tvunget til å stenge. Mens skoler og andre arbeidsplasser foreløpig ikke blir stengt.

Politisk kommentator i BBC Laura Kuenssberg har fått vite gjennom sine kilder i regjeringen hva de strengeste tiltakene i trinn tre er. Det innebærer:

Stengning av restauranter og puber, utenom takeaway.

Kun en husstand eller en kohort kan møtes inne.

Reise ut av et området er kun lov for å dra på skolen og jobb. Det er ikke lov til å overnatte i et område som har de strengeste restriksjonene, hvis man ikke bor der.

Boris Johnson planlegger strengere tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset i England. Nå frykter flere at det vil føre til at serveringssteder igjen må stenges. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Ønsker ikke strengere regler

Flere britiske medier melder søndag kveld at Liverpool kan bli den byen i England med de strengeste koronatiltakene, når det kommer nye regler mandag. Ordfører i Liverpool Steve Rotherham tvitrer at de protesterer og forhandler om en støttepakke.

Fem Labour-politikere fra Manchesterområdet har skrevet til statsministeren. De argumenterer på forhånd mot å bli plassert i nivå tre. Dette er de strengeste restriksjonene.

Politikerne skriver at viruset spredte seg blant studenter og private hjem i sine valgkretser. De mener at å stenge alle restauranter og puber ikke vil ha en betydelig effekt på smittespredningen. Slike tiltak vil bare ødelegge virksomheter og levebrødet til folk, legger de til.

Politiske ledere i Nord-England frykter at strengere tiltak i ders regioner kan skade lokale bedrifter.

David Greenhalgh, konservativ leder for Bolton Counci sier at Nord-England blir behandlet annerledes av regjeringen.

– Jeg vet at smittetallene er høye, og vi undervurderer ikke det. Men vi kan ikke kaste lokaløkonomien i veggen. Jeg ber myndighetene respektere det, sier Greenhalgh.

Epidemiolog Peter Horby sier at landet må godta strengere tiltak for å redusere spredningen av viruset.

Videoer på sosiale medier viser at flere trosser myndighetenes råd om å holde avstand til hverandre. I London valgte flere å spille og se på cricket i gatene etter at utestedene ble stengt. FOTO:@jamesjonesfilm/AP. Du trenger javascript for å se video. Videoer på sosiale medier viser at flere trosser myndighetenes råd om å holde avstand til hverandre. I London valgte flere å spille og se på cricket i gatene etter at utestedene ble stengt. FOTO:@jamesjonesfilm/AP.

Press på sykehusene

Over hele Storbritannia anslås nå R-tallet mellom 1,2 og 1,5. Alt over 1,0 betyr at smitten øker. Søndag ble det rapportert om 12 872 nye tilfeller av koronaviruset. Og 65 dødsfall i Storbritannia.

Det er mer enn 600 nye innleggelser med korona hver dag i Storbritannia. Med nærmere 4000 pasienter på sykehus. Det betyr at omtrent 3 prosent av de innlagte er koronapasienter, skriver BBC.

Sykehusene i Nord-England, der en fjerdedel av koronapasientene og 132 intensivpasienter er innlagt, er allerede under press.

epidemiolog og regjeringsrådgiver, Peter W Horby. Foto: Pippa Fowles/10 Downing St / Reuters

Horby advarer om at det ikke vil ta lang tid før intensivplassene fylles opp.

– Jeg er redd vi må ta veldig vanskelige valg og handle veldig raskt, sier Horby.