– I dag legger vi fram hvordan vi kan gi folk friheten tilbake, het det i en uttalelse fra Boris Johnson i forkant av dagens pressekonferanse.

Johnson brukte pressekonferansen til å forberede britene på at det neste steget i gjenåpningen – trinn 4 – kan bli vedtatt 12. juli. I så fall vil de tre i kraft fra 19. juli.

Samtidig påpekte Johnson at ingen avgjørelse er tatt ennå.

– Denne pandemien er langt fra over, sa Johnson, og viste til den kraftige økningen i smittetilfeller den siste tiden.

Gjenåpningen skjer til tross for advarsler fra britiske eksperter og forskere.

Legeforeningen British Medical Association (BMA) har oppfordret regjeringen til å holde på noen restriksjoner, og viser til økningen i smittetilfeller.

Britiske fans jubler i gatene etter seieren mot Tyskland 29. juni. Foto: Matt Dunham / AP

– Støtt England!

Det var ventet på forhånd at Johnson ville si noe om det pågående europamesterskapet i fotball.

Det er ventet at om lag 200.000 mennesker kommer til å besøke Storbritannia denne uken.

Både semifinalen mellom Danmark og England og finalen i mesterskapet skal spilles på nasjonalarenaen Wembley i London. EU-kommisjonen har bedt UEFA vurdere nøye hva man skal gjøre med de to kampene.

Først helt mot slutten av pressekonferansen fikk Johnson spørsmål om hvordan han vurderer muligheten for at de kommende kampene på britisk jord kan bli såkalte «superspredning»-hendelser.

– Mitt råd til alle vil være å støtte England entusiastisk, men på en ansvarlig måte. Hendelsene på Wembley har åpenbart noen sider ved seg, og vil vil inistere på reglene for testing gjennomføres, sier Johnson.

Regjeringens øverste medisinske rådgiver, Chris Whitty, påpekte deretter at faren ukontrollert smitte i stor skala er størst ved hendelser som pågår innendørs.

OPPTAK: Storbritannias statsminister Boris Johnson holdt pressekonferanse om den planlagte gjenåpningen av landet. Du trenger javascript for å se video. OPPTAK: Storbritannias statsminister Boris Johnson holdt pressekonferanse om den planlagte gjenåpningen av landet.

Leve med viruset

Folk må «begynne å lære å leve med viruset» og «utvise dømmekraft» i hverdagen, het det i en uttalelse som ble sendt ut før pressekonferansen. Johnson ber britene tenke over når neste trinn i gjenåpningen skal skje, om det ikke blir i løpet av de kommende ukene.

Han gjentok flere ganger at det vil være mer risikabelt å åpne opp etter sommeren, når folk i større grad er sammen innendørs.

– Alternativet er å åpne opp til vinteren, når viruset har en fordel, eller å utsette det til neste år, sier Johnson.

Boris Johnson fikk den andre dosen av koronavaksinen fra AstraZeneca/Universitetet i Oxford i begynnelsen av juni. Foto: Matt Dunham / AFP

Fjerner påbud om munnbind

Johnson la mandag frem en plan med 5 punkter for som skal sørge for at trinn 4 i gjenåpningen kan skje på en kontrollert måte. Johnson gjentok flere ganger at en nøkkelfaktor i så måte er vaksinering.

Johnson sier at man derfor vil kutte ned tidsintervallet mellom den første og andre vaksinedosen for personer under 40 år, fra 12 til 8 uker.

Storbritannia var blant de første landene til å starte vaksinering i desember. Rundt 64 prosent av den voksne befolkningen er nå fullvaksinert, ifølge Johnson.

På dagens pressekonferanse ble det også klart at det neste trinnet i gjenåpningen innebærer at det ikke lenger blir påbudt å bruke munnbind. Det vil likevel være anbefalt i enkelte situasjoner.

I tillegg fjernes lovpålagte restriksjoner for hvor mange personer som kan sames i sosiale sammenhenger.

Storbritannias statsminister Boris Johnson med munnbind da han besøkte en Nissan-fabrikk i Sunderland før helgen. Foto: Jeff J Mitchell / AP

– Kan få opp mot 50.000 daglige smittetilfeller

Deltavarianten utgjør så godt som alle nye smittetilfeller i Storbritannia. Smitten i landet er nå på sitt høyeste nivå siden januar i år.

Mandag ble det meldt om 27.334 nye smittetilfeller. Økningen fra 29. juni til 5. juli er på 53 prosent sammenlignet med uka før.

Johnson advarte mandag om at Storbritannia kan komme i en situasjon der man får opp 50.000 nye daglige smittetilfeller, dersom den nåværende trenden fortsetter.

– Vi må være klar over at det kommer til å bli flere Covid-dødsfall, sa Johnson mandag.

Det er registrert mer enn 128.000 dødsfall tilknyttet pandemien i Storbritannia.

Kun Russland har flere dødsfall i Europa. Britene er på vei ut av en tredje nedstengningsperiode, men det gjenstår fortsatt enkelte restriksjoner.

Johnson hadde i utgangspunktet planlagt en full gjenåpning fra 21. juni, men dette måtte utsettes på grunn av smitteøkningen i landet ettersom delta-varianten fikk fotfeste.