Torsdag ble det kjent at Donald Trumps telefonsamtale med Australias statsminister Malcolm Turnbull fikk en uventet utvikling og avslutning.

Ifølge Washington Post skulle lørdagens samtale egentlig vare i en time, men i stedet ble den brått avbrutt av Trump etter 25 minutter.

Kilder avisa har snakket med opplyser at Trump i løpet av samtalen skal ha rukket å både slakte Obamas avtale med Australia om å ta imot 1.250 flyktninger fra deres omstridte flyktningleirer, anklage Australia for å eksportere «de neste Boston-bomberne» og beskrive praten med statsministeren som den «desidert verste».

Brannslukking

Historien om telefonsamtalen skapte reaksjoner verden over, men noen tok det mer ille opp enn andre. Blant dem var den republikanske senatoren John McCain.

BRANNSLUKKING: Senator John McCain ringte den australske ambassadøren til USA for å forsikre ham om amerikanernes støtte til alliansen. Foto: Mark Makela / Reuters

McCain valgte å ta saken i egne hender, og ringte Australias ambassadør til USA, Joe Hockey, for å forsikre ham om amerikanernes «urokkelige støtte» til alliansen mellom de to landene.

I en uttalelse, beskrevet av New York Times som «bemerkelsesverdig», forteller McCain om samtalen med ambassadøren:

– Jeg ba ambassadør Hockey om å formidle til den australske befolkningen at deres amerikanske brødre og søstre verdsetter vår historiske allianse, sier McCain, som oppsummerer USAs forhold til Australia på følgende måte:

– Kort fortalt, Australia er en av USAs eldste venner og lojale allierte. Vi knyttes sammen av familiebånd, vennskap, felles interesser og felles verdier, og vi har begge ofret oss i krigstid.

Vil ikke kommentere

Australias statsminister Malcolm Turnbull var torsdag varsom med å kommentere sin samtale med Trump.

– Presidenten forsikret meg om å videreføre avtalen vi inngikk med Obama-administrasjonen. Jeg kommer ikke til å kommentere detaljene rapportert i media, sa Turnbull.

DIPLOMATISK: Konfrontert med opplysninger om samtalen med Donald Trump, svarer Australias statsminister Malcolm Turnbull at han ikke vil kommentere konfidensielle samtaler

I sin uttalelse referer McCain også til hvordan USA og Australia kjempet side om side i Vietnam.

– De av oss som kjempet i Vietnam husker godt bidraget til mer enn 50 000 australiere, hvorav mer enn 500 mistet livet.

Fornærmet veteraner

Flere medier, deriblant det liberale nettstedet Slate, tolker denne uttalelsen som et indirekte stikk til Trump, fordi presidenten – i motsetning til McCain – ikke deltok i Vietnamkrigen.

Trump har derimot beskrevet sin personlige innsats for å unngå seksuelt overførbare sykdommer som «mitt personlige Vietnam», noe mange krigsveteraner ble fornærmet av.

Dette er ikke første gang Vietnamkrigen har vært et tema mellom Trump og McCain.

I juli 2015 gikk Trump ut mot McCain og sa at han ikke kunne kalles en krigshelt fordi McCain bare satt i fangenskap under Vietnamkrigen.

Også dette vakte sterke reaksjoner, men Trump nektet å etterfølge oppfordringene om å trekke uttalelsen.

– Uvanlig oppførsel

Postdoktor og USA-ekspert ved Universitetet i Bergen, Hilmar Langhelle Mjelde, sier at det er uvanlig for en senator – fra samme parti som den sittende presidenten – å gripe inn i diplomatiet på denne måten,

– Det er presidenten og utenriksministeren som fronter USA på den internasjonale scenen. Kongressen har en tilsyns- og finansieringsrolle i utenrikspolitikken. Begge partier har historisk sluttet rekkene bak presidenten utenriks. Men så er jo Trump i realiteten en tredjeparti-president som ikke har republikanerne med seg i alt, sier Mjelde til NRK.

– Hvordan kan man tolke McCains samtale med ambassadøren, og den påfølgende uttalelsen til media?

– Trump har skapt frykt for at USA skal tre ut av sin tradisjonelle lederrolle internasjonalt, at USA skal føre en mer innadvendt, ad hoc-utenrikspolitikk basert på snevre interesser, og gi opp allianser og forsvar av liberale verdier internasjonalt. Dette vil McCain ikke ha noe av. Han er en varm forsvarer for USAs historiske rolle internasjonalt.

Mjelde beskriver forholdet mellom Trump og McCain som ikke-eksisterende.

– De må naturligvis forholde seg til hverandre som toppolitikere utenriks, men Trump gjorde jo politiske karriere ved å sjokkere og fornærme establishmentpersoner som McCain. Særlig McCain, faktisk.