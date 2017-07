John McCain har hjernesvulst

Svulsten ble oppdaget under en operasjon fredag 14. juli, da McCain skulle få fjernet en blodpropp over venstre øye.

Det ble sendt inn prøver av vevet fra blodproppen, og det viste seg å dreie seg om en såkalt glioblastom, en aggressiv form for kreft i hjernen.

Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne.

Senatoren og hans familie undersøker ulike alternativer for behandling, heter det i uttalelsen. Legene opplyser at McCain er i overraskende god form etter

operasjonen og at hans allmenntilstand er god.

Mann med mot

McCain er Vietnam-veteran og en av Republikanernes mest erfarne utenrikspolitikere.

Han representerer Arizona i Senatet og ble sist gjenvalgt i november.

– John McCain har aldri vært redd for å kjempe og jeg vet han vil møte denne utfordringen med det samme usedvanlige motet som har preget hele hans liv. Hele Senatet ber for John, Cindy, familien deres, hans ansatte og menneskene i Arizona som han gjør en utsøkt jobb med å representere, sa republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, onsdag kveld.

Sent lørdag kveld opplyste Senatet at de hadde besluttet å utsette avstemningen om en ny helsereform ettersom McCain ikke ville være i stand til å delta på det planlagte tidspunktet.

Kommer seg etter operasjonen

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med upassende uttalelser om kvinner.

Veteranen trakk da støtten sin til presidentkandidaten og oppfordret til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president.

McCain var selv partiets presidentkandidat i 2008, men tapte mot Barack Obama.

– John McCain er en amerikansk helt og en av de modigste krigerne jeg noen gang har møtt. Kreften vet ikke hva den står overfor, skriver Barack Obama på Twitter.