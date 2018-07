John Cleese flytter fra Storbritannia

Den kjente komikeren og skuespilleren, fra blant annet tv-seriene Monty Python og Fawlty Towers, har fått nok.

I november flytter han til Nevis. En liten øy i Karibia.

– Jeg er skuffet over veldig mye i Storbritannia nå, sier han i tv-programmet Newsnight i BBC.

Cleese er oppgitt over det politiske valgsystemet og at granskingen av arbeidsmetodene til britisk presse har blitt stanset.

– Nå gir jeg opp og finner meg et annet sted, sier han.

Brexit

Han er misfornøyd med Storbritannias valgordning, og hvordan parlamentsplassene fordeles.

Og selv om Cleese støttet folkeavstemningen rundt utmeldelsen av EU i 2016, synes han debatten rundt brexit nå er noe av det mest deprimerende i hele landet.

– Debatten rundt brexit har vært helt forferdelig. Med løgner fra høyresiden om alle pengene som ville komme til det nasjonale helsevesenet. Samtidig som det på den andre siden har blitt helt vanlig med skremme-taktikk fra David Cameron og George Osborne, sier han.

John Cleese, som har hatt mange ulike roller i blant annet serien Monty Python, er både munter og bestemt i intervjuet med BBC.

Tilliten til britisk presse

Men det er ikke bare politikken som er avgjørende til at han nå vil flytte fra Storbritannia. Britisk presse er også en faktor.

Han viser til andre runde i granskingen av britiske mediers etikk og arbeidsmetoder, også kjent som The Leveson Inquiry. Noe kulturminister Matt Hancock kunngjorde at de ville avslutte tidligere i år.

– Fire år på rad har britiske presse hatt minst tillit av alle trykte medier i Europa, sier skuespilleren til programleder Emily Maitlis i BBC.

Cleese peker nederst på en statistikk som viser til en EU-rapport om troverdighet i britisk presse i tv-programmet.

– Minst troverdig betyr ikke nødvendigvis at det ikke er sant, sier Emily Maitlis i BBC til Cleese.

Han sier seg enig i det, men viser til at kun 23 prosent har tillit til britisk presse i trykte medier i Storbritannia.

Flytter til Nevis

Skuespilleren nevner blant annet at han heller ikke stoler på bankfolk i Storbritannia og forbereder seg nå på flyttingen til Nevis i Karibia. En liten øy med rundt 11.000 innbyggere.

– En av de fineste øyene jeg noensinne har vært på. Forholdene mellom menneskene der er absolutt fantastisk. De er veldige hyggelige, opplyser han til BBC programmet Newsnight.

