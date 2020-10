Joe Biden: Ingenting var uetisk

Gjennomsnitt meningsmålinger 5,7 % Kilde: fivethirtyeight

Den første debatten ble kaos, den andre ble avlyst i natt var det en helt annen debatt. Både Joe Biden og Donald Trump snakket om politikk.

En ting de har gjort denne gangen er å slå av mikrofonen til motkandidaten mens den andre snakker i begynnelsen.

Presset om korona

De fikk begge to minutter til å snakke uavbrutt, og begge fikk spørsmål om koronahåndteringen. Noe Trump har fått mye kritikk for.

– Flere og flere folk blir bedre. Husk dette er et problem over hele verden, og jeg har fått gratulasjoner fra mange statsleder over hva vi har fått til, svarte en rolig Trump, mens Biden valgte å angripe presidenten.

– 220.000 amerikanere er døde. Alle som har ansvar for så mange døde bør ikke forbli president i USA, svarte Biden.

– Jeg tar fullt ansvar, men det er ikke min feil at det kom hit. Det er Kinas feil, svarte Trump.

– Selv i dag tror han vi har kontroll. Vi er i ferd med å miste 200.000 flere mennesker, kom det fra Biden.

– Vi har en vaksine klar om noen uker, ifølge Trump, men han ville ikke garantere det.

Stenge ned landet

En av de store diskusjonene i USA de siste måneden har vært når eller om man skal stenge skoler, barer og restauranter. Der er de to kandidatene helt forskjellige holdninger.

– Jeg vil åpne skolene, vi må åpne landet, er Trump sitt svar.

– Jeg skal stenge ned viruset, ikke landet, sier Biden.

– Se på New York. Min nydelig by er døende. Vi må åpne. Så må vi beskytte de eldre og vi skal beskytte dem, sier Trump.

Hvem er påvirket av hvem?

Spørsmålet om Hunter Biden sine kontakter i Ukraina har gjort faren Joe Biden korrupt eller ikke, har igjen preget overskriftene i USA.

– Ingenting var uetisk, svarte Biden.

– Sønnen hans hadde ikke jobb på lang tid. Så snart han ble visepresident, fikk han jobb i Ukraina, svarte Trump som mente det var Bidens kontakter som var grunnen til at sønnen fikk jobben. Så svarte han på spørsmålet om sine utenlandske kontakter.

– Jeg har mange bankkontoer. Overlat. Jeg tenkte jeg skulle gjøre en avtale i Kina, men jeg stengte den før jeg ble president.

Det svarte Biden på.

– Han omfavner kjeltringer som Kim Jong-un, Xi og Putin, mens han stikker fingrene i øynene på våre allierte.

Påvirkning av valget

De siste dagene har USAs etterretning fått informasjon om at både Russland og Iran har forsøkt å påvirke presidentvalget.

– Jeg har gjort det klart, at alle land som forsøker å påvirke i USAs valg, skal betale en pris. Russland, Kina har vært involvert, nå hører vi at Iran er involvert. De kommer til å betale en pris, svarte Biden, før han nevnte Trumps rådgiver Rudi Giuliani.

– Din familie fikk 3,5 millioner dollar fra Russland, svarte Trump.

– Jeg har ikke mottatt et øre fra en eneste utenlandske kilde, svarte Biden.

Helseforsikring

En ting som har påvirket mange amerikanere de siste månedene har vært hvordan man skal håndtere de høye sykehusregningene i forbindelse koronapandemien. Også her har de to kandidatene ulike syn.

– Biden vil ha sosialisert helsevesen, var Trumps påstand.

– Trump tror han konkurrere mot noen andre. Det er Joe Biden han konkurrer med, var Biden sitt svar før han fortsatt.

– Folk fortjener et skikkelig helsetilbud. Trump snakker om det, men han har ikke gjort noe med det. Helse bør ikke være et privilegium, men en rettighet, sa Biden før han så rett i kameraet og henvendte seg til seerne.

– Hvis jeg blir valgt, jeg stiller som en stolt demokrat, men jeg er president for alle amerikanere

Rasisme

Denne valgkampen har handlet mye om rasisme og hvordan minoriteter i USA har blitt behandlet av politiet og amerikanske myndigheter. Også denne debatten.

– Han har vært med på å styre landet i 47 år og har ikke gjort noe, svarte Trump, som mente ingen annen president, siden Abraham Lincoln, har gjort mer for svarte i USA enn han.

Så henvendte han seg til Biden og avslørte hvorfor han i det hele tatt begynte som politiker.

– Jeg stilte på grunn av deg og Obama. Fordi du gjorde en så dårlig jobb

Klima

Til slutt ble klima avspist med noen minutter. Også her ser de to kandidatene forskjellige løsninger. Dagen etter valget skal USA etter planen forlate Parisavtalen.

– Jeg vil ikke ofre titalls millioner jobber på grunn av Parisavtalen, var Trump sitt svar, før han fortsatte.

– Den avtalen ødelegger næringslivet.

– Klimaendringer er en eksistensiell trussel for menneskeheten. Vi har et moralsk ansvar og vi har en moralsk forpliktelse til å handle, svarte Biden, som lovet 50.000 nye elektriske ladestasjoner hvis han blir valgt.

– Hvis du vil drepe industrien vår, bli kvitt oljeindustrien vår, utfordret Trump.

– Jeg har aldri sagt jeg er mot fracking (journ.anm. en måte å finne gass). Du lyver, rett og slett, svarte Biden. Til tross for at han tidligere har sagt at er mot det.