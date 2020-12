Joe Biden: – Folks vilje råder

Med rusten stemme holdt demokraten Joe Biden sin første tale etter at han formelt ble valgt til den neste presidenten i USA. Mandag kveld passerte han 270 valgdelegater.

Han sa at rettsstaten, grunnloven og folks vilje råder over Trumps innsats for å ikke akseptere valgresultatene og erkjenne valgnederlaget.

– Flammen i demokratiet har vært tent i dette landet for lenge siden, og nå vet vi at ikke engang en pandemi, eller maktmisbruk ikke kan slukke den flammen, sa han.

Biden fordømte angrep fra Trump og hans allierte.

– Det er mitt håp at vi aldri mer vil se noen bli utsatt for slike trusler som vi har sett under dette valget, sa Biden.

Biden bemerket i talen fra Wilmington i Delaware at Trump kalte sin seier i 2016 med 306 valgdelegater som en klar seier.

– Slik var det den gang, og sånn er det nå, sa han.

Han har tidligere sagt at han vil være en president for alle i USA, også for dem som ikke har stemt på han.

– Jeg vil være en president for alle i Amerika, sa Joe Biden i sin tale natt til tirsdag.