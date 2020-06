Joe Biden har sikra seg nok delegatar

Den tidligare visepresidenten er dermed formelt Demokratane sin presidentkandidat til valet i november, skriv CBS News.

– Folkens, i kveld sikra vi oss dei 1991 delegatane vi trong for å vinne nominasjonen. Eg skal bruke kvar dag til å kjempe for å få stemma di, slik at vi saman kan vinne kampen om sjela i dette landet, skriv Biden på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den tidlegare visepresidenten har fungert som leiar av partiet sidan utfordraren Bernie Sanders avslutta nominasjonskampen sin i april. Biden samla dei siste av dei 1991 nødvendige delegatane etter at sju delstatar og District of Columbia heldt nominasjonsval tysdag.

– Det var ei ære å kjempe saman med ein av dei mest talentfulle gruppene kandidatar Det demokratiske partiet nokon gong har hatt, seier Biden i ei fråsegn som vart publisert fredag.

Han legg til at han er glad for at «vi går inn i valet som eit samla parti».

Biden nådde grensa tre dagar etter at primærvala vart halde fordi det for fleire statar tok dagar å komme fram til det endelege resultatet. Årsaka var det store talet stemmer per post.

Biden har no 1993 delegatar. Det står att nominasjonsval i åtte delstatar og tre amerikanske territorium.