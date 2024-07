– Alle må fordømme skytingen på Trumps valgkampmøte.

Det sa president Joe Biden på en pressekonferanse natt til søndag norsk tid.

– Jeg er takknemlig for å høre at Trump er i sikkerhet og i god form. Jeg ber for ham og familien, og for alle som var til stede på arrangementet.

Andre peker imidlertid mot Biden selv når skyld skal fordeles.

– I dag er ingen isolert hendelse. Det sentrale premisset for Bidens valgkamp er at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stoppes for enhver pris.

Det skrev Republikaneren J.D. Vance på X i timene etter skuddene ble avfyrt. Han er en mulig kandidat til stillingen som visepresident om Trump vinner presidentvalget.

– Den retorikken ledet direkte til attentatet mot Trump.

Alle må fordømme angrepet mot Trump Du trenger javascript for å se video.

Biden har snakket med Trump

I 04.30-tiden norsk tid opplyste Det hvite hus at Biden har snakket med Trump på telefon etter skytingen. Detaljer om samtalen er ikke kjent.

Natt til søndag rykket både motstandere og allierte av Trump ut med fordømmelser av skytingen på valgkampmøtet i Pennsylvania.

BLODIG TRUMP: Donald Trump ble omringet av sikkerhetsvakter og fraktet av scenen etter at det ble avfyrt skudd mot ham. Trump blødde fra øret. Foto: Gene J. Puskar / AP

Skuddene falt under Trumps valgkamparrangement i Pennsylvania 00.11 norsk tid.

Trump blødde fra øret og holdt opp en knyttet neve da han ble eskortert av scenen av sikkerhetsvakter.

Rundt to og en halv time etter angrepet skriver Trump i et innlegg på Truth Social at han ble skutt i øret.

Senere sier han at han ser frem til republikanernes landsmøte til uken.

Donald Trump fraktes av scenen etter at det ble avfyrt skudd mot ham. Foto: Reuters

Den antatte gjerningspersonen og en tilskuer er meldt død. Det bekrefter sikkerhetstjenesten Secret Service, som også opplyser at to andre fra publikum ble såret.

Angrepet har vakt reaksjoner fra mange hold. En talsperson for FN-sjef Antonio Gutterres fordømmer skytingen og kaller det politisk vold.

Viktig å ikke trekke slutninger

– Jeg er sjokkert og trist over det forferdelige angrepet på tidligere president Trumps møte i Butler i Pennsylvania, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fordømmer hendelsen.

– Det er veldig sterke bilder. Jeg er veldig glad for at Donald Trump klarer seg. Det er verdt å minne på at det er noen som har blitt drept som følge av denne fryktelige skytingen.

– Mine tanker går til Donald Trump, hans familie og familiene til de drepte og sårede, sier statsminister Jonas Gahr Støre Foto: William Jobling / NRK

Han understreker at det er viktig å ikke trekke slutninger om motivasjonen bak skytningen før vi vet mer.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har fordømt skytingen.

– Jeg er sjokkert over attentatet på tidligere president Donald Trump. Jeg ønsker ham en rask bedring og mine tanker går til dem som ble rammet. Jeg fordømmer angrepet. Det er ikke rom for politisk vold i våre demokratier, skriver Stoltenberg på X.

– Jeg er sjokkert, skriver Jens Stoltenberg. Foto: Virginia Mayo / AP

Slår ring om Trump

– Jeg er rystet over å høre om skytingen mot tidligere president Donald Trump på hans valgkamparrangement i Pennsylvania, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten X.

Presidenten slutter seg dermed til en stor gruppe av verdens ledere som fordømmer skyteangrepet.

Deriblant statslederne fra Frankrike, Tyskland, Italia, Tyrkia, Ungarn, Israel, Kina og Japan.

– Kina følger nøye med på situasjonen rundt skytingen mot tidligere president Donald Trump, sier en talsperson for kinesisk UD.

Talspersonen sier også at Xi har gitt Trump sine kondolanser, og at de er bekymret over hendelsen.

– Vi må stå opp mot enhver form for politisk vold som truer demokratiet. Jeg ber for at tidligere president Trump raskt blir bra igjen, sier Japans statsminister i en uttalelse.

JAPAN FORDØMMER: Statsminister Fumio Kishida. Foto: AP

Også tidligere president Barack Obama er lettet over at Trump ikke er alvorlig såret.

– Selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hva som skjedde, så bør vi alle være lettet over at tidligere president Trump ikke er alvorlig såret. Vi bør bruke denne anledningen til å forplikte oss selv på nytt til sivilisert folkeskikk og respekt i politikken. Michelle og jeg ønsker ham god bedring, skriver Obama på X.

OBAMA: Ber alle om sivilisert folkeskikk og respekt i politikken. Foto: AP

– Et angrep på demokratiet

Den første uttalelsen fra norsk politisk hold kom fra stortingspresident Masud Garahkani.

– Det er jo sterke scener fra USA med både skadde og drepte uskyldige, sier han til NRK.

Det er forkastelig og skremmende at noen bruker vold, utdyper han. Og sier han håper Trump kommer seg raskt på bein.

FORDØMMER: Stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Hanna Johre / NTB

– Og så er det også viktig å se at hele det politiske miljøet i USA står sammen om å fordømme det som har skjedd, sier Garahkani. Og at demokratiet er avhengig av ytringsfrihet og valgmøter.

– Det er jo ikke noe annet enn et angrep på demokratiet, akkurat det som har skjedd nå i USA i natt norsk tid.

Står opp mot politisk vold

– Han vil aldri slutte å kjempe for å redde Amerika, skriver Donald Trump jr. på X.

Elon Musk, Tesla-sjefen, sier han støtter Trump fullt ut, og at han håper at han kommer seg raskt.

Leder for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell sier han er takknemlig for at det går bra med Trump, men at vold har ingen plass i amerikansk politikk.