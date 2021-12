Tornadoane som blåste gjennom fleire delstatar i helga var blant dei dødelegaste i USA i nyare tid. Ifølge Reuters er det minst 74 personar døde i Kentucky.

Guvernør Andy Beshear seier det er barn blant dei døde. Over 100 personar er sakna, og guvernøren reknar med at dødstala skal stige dei neste dagane.

I tillegg til dei døde i Kentucky, er minst 14 personar døde i delstatane Tennessee, Arkansas, Missouri og Illinois.

Lovar hjelp

Onsdag kom president Joe Biden til Kentucky for å besøke byane som blei hardast ramma i delstaten. Der møtte han folk som hadde overlevd uveret.

Presidenten ønskte å sjå skadane stormen hadde gjort, og forsikre dei overlevande om at den amerikanske regjeringa vil gjere det dei kan for å hjelpe dei hardt ramma områda.

Det blei flagga på halv stong då den amerikanske presidenten kom til Mayfield i Kentucky. Foto: ADREES LATIF / Reuters

Han var imponert over korleis folk har funne saman og hjelpt kvarandre etter stormen, uavhengig av bakgrunn og standpunkt.

– Folk har gått saman om å hjelpe som eit samfunn, og det er slik det skal vere. Det er det Amerika skal vere. Det er ikkje noko som heiter raud tornado eller blå tornado. Det er ikkje raude statar og blåe statar når slike ting skjer. Og eg trur, det har eg erfart, at slike tin anten samlar folk, eller skil dei, sa han ifølge CNN.

Joe Biden fekk sjå øydeleggingane på nært hald onsdag. Foto: CHENEY ORR / Reuters

Biden lova også hjelp i form av pengar og menneske til Kentucky og nabostatane Tennessee og Illinois for å bygge opp att byane som er øydelagde.

Over 500 soldatar i nasjonalgarden er sendt inn i områda for å hjelpe til. I tillegg har mange frivillige og organisasjonar meldt seg for å hjelpe ofra.

Joe Biden møtte overlevande då han besøkte byane i Kentucky som blei hardast ramma av tornadoar. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Set pris på besøk

Mayfield var ein av byane som blei hardast ramma av tornadoane. Der var overlevande glade for at presidenten kom på besøk.

– Vi set stor pris på at presidenten kjem hit for å møte oss. Det betyr mykje for oss, seier advokaten Bryan Wilson til nyheitsbyrået AFP.

Advokaten Bryan Wilson sette pris på besøket frå den amerikanske presidenten. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Kentucky har vore splitta politisk, men Wilson håper naturkatastrofen skal føre folk nærare kvarandre og at det blir mindre polarisering.

– USA har vore splitta for lenge. No er vi ikkje republikanarar, demokratar eller uavhengige. Vi er amerikanarar, seier han.

Les også: Biden: – Trolig et av de største tornadoutbruddene i USAs historie

Også tannlegen Brad Mills sette pris på at presidenten kom på besøk. Han håper hjelpa som er lova kjem raskt, slik at dei kan få bygd opp igjen samfunnet.

– La oss få den føderale hjelpa vi treng. Vi har forskjellig syn på mange ting, men her har vi felles interesser, sa han til nyheitsbyrået.

Brian Mills framfor det øydelagde tannlegekontoret hans. Den 63 år gamle tannlegen er tredje generasjons tannlege i lokala, men han veit ikkje om han orkar å bygge kontoret opp igjen. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Kontoret hans, som også faren og bestefaren hans dreiv, blei øydelagt i tornadoen. Den 63 år gamle tannlegen er usikker på om han orkar å bygge det opp igjen.

– Eg har så mange kjensler akkurat no, at eg ikkje klarer å ta ei rasjonell avgjerd, seier han til AFP.