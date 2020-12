Joe Biden ber Trump godta valgnederlaget

Joe Biden holdt en tale få timer etter at han formelt valgt til USAs neste president, og Kamala Harris som visepresident, etter at 306 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Biden ba president Donald Trump om å godta nederlaget i presidentvalget.

Biden bemerket i talen fra Wilmington i Delaware at Trump kalte sin seier i 2016 med 306 valgdelegater et valgskred. Dersom det regnes som en klar seier, vil Biden «med all respekt foreslå» at Trump nå godtar Bidens seier i år.

– Slik var det den gang, og sånn er det nå, sa han.

Trump har nektet å vedgå nederlaget i presidentvalget og har kommet med flere udokumenterte påstander om valgjuks.

Kritikk av Trump

Biden kom med det som til nå er den klareste kritikken av Trump i mandagens tale og sa at presidenten trosser grunnloven og «folks vilje» ved å ikke godkjenne nederlaget.

– En så ekstrem holdning har vi ikke har sett før. En holdning som nekter å respektere folks vilje, nekter å respektere loven og nektet å ære vår grunnlov, sa Biden.

Trumps advokater har rettet et 50-talls søksmål mot valget, men disse er avvist i en rekke delstater, inkludert ett som ble brakt inn for høyesterett. Trump har også ringt guvernørene i flere stater og angivelig bedt dem sette inn andre valgdelegater som ville stemme på ham, i strid med folkeviljen.

– Ikke i ett eneste tilfelle ble det funnet bevis som kunne endre eller utfordre valgresultatet, sa Biden om Trumps mange forsøk på å utfordre resultatet.

Demokratiet

Biden roste videre alle som stemte ved valget 3. november tross frykten for covid-19 og «et enormt politisk press, verbalt misbruk og trusler om vold» mot dem som organiserte valget.

– Det er mitt oppriktige håp at vi aldri mer kommer til å bli utsatt for trusler og misbruk som vi har sett ved dette valget, sa Biden.

Han dro frem at demokratiet har rådet i valgkampen.

– Demokratiets flamme ble tent i denne nasjonen for lenge siden. Og nå vet vi at ingenting, ikke engang en pandemi eller maktmisbruk kan slukke den, sa Biden.

Han sa også at det var på tide å bla over til neste side, forenes og helbrede.

Biden har tidligere sagt at han vil være en president for alle i USA, også for dem som ikke har stemt på han.

– Jeg vil være en president for alle i Amerika, sa Joe Biden i sin tale natt til tirsdag.