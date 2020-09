Jødiske pilegrimer fanget på grensen mellom Hviterussland og Ukraina

Det har de siste dagene vært kaotiske tilstander i Novi Jarulovitsjii, den viktigste grenseovergangen mellom Ukraina og Hviterussland, ikke langt fra atomkraftverket i Tsjernobyl.

Rundt 2000 jødiske hasidiske-pilegrimer er nektet innreise til Ukraina fordi landet har stengt grensene, i et forsøk å stoppe en oppblomstring av korona.

De jødiske pilegrimene er på vei til Uman sør for den ukrainske hovedstaden Kiev. Der er det hvert år er en stor religiøs markering til ære for den jødiske rabbien Nachman av Breslov, som døde i denne byen 1810.

Markeringen skjer i forbindelse med den religiøse høytiden Rosh Hashana, det jødiske nyttår.

Jødiske pilegrimer i Uman i Ukraina. Valfarten dit har økt voldsomt de siste årene. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Høye smittetall i Ukraina

Men ukrainske myndigheter valgte i august å stenge grensene for all innreise. Tallet på smittede i landet har økt sterkt de siste ukene, og torsdag rapporterer landet om 3600 nye tilfeller av Covid-19, noe som er mye i et land med vel 40 millioner innbyggere.

Selv om både ukrainske og israelske myndigheter aktivt har informert om at landet er stengt for innreise, har altså flere tusen ultraortodokse jøder valgt å dra til nabolandet Hviterussland.

Derfra vil de gjøre et forsøk på å komme inn i Ukraina. Hviterussland har ikke de samme begrensningene for innreise som mange andre land i Europa.

En jødisk pilegrim har lagt seg til å sove, mens ukrainsk opprørspoliti står oppstilt ved grenseovergangen Novi Jarulovitsjii Foto: Breslev live / Reuters

I 2018 var rundt 20.000 pilegrimer til stede under feiringen.

Ampert

Men så langt har ukrainske myndigheter sagt at de ikke vil slippe inn pilegrimene.

Hviterussiske myndighetene opplyser at de kan tilby busser som kan kjøre dem fram og tilbake til Uman, men så langt har Ukraina ikke gått med på dette.

Det har i perioden vært aggressiv stemning på grensen mellom Hviterussland og Ukraina Foto: STR / EPA

Det har i perioder vært ampert på grenseovergangen. Ukrainske myndigheter har utplassert ekstra politi for å hindre at pilegrimene tar seg inn i landet.

Samtidig sier de at de har sørget for at de ortodokse jødene har det mest nødvendige av mat og drikke. Også Hviterussland har forsynt pilegrimene med mat og vann.

De ukrainske utenriksdepartementet sa onsdag at pilegrimene burde vært i en 14 dagers karantene i Hviterussland før det eventuelt kunne være aktuelt for dem å komme inn i Ukraina.

De jødiske pilegrimene har i flere netter måttet sove under åpen himmel Foto: Breslev live / Reuters

Politisk spill?

Ukraina og Hviterussland beskylder hverandre for den spesielle situasjonen.

Dette skjer samtidig som den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko er presset på grunn av store protester på grunn av det mange mener var omfattende valgfusk under presidentvalget 9. august.

Ukrainske myndigheter har antydet at Lukasjenko bruker det som skjer med pilegrimene for å få oppmerksomheten bort fra interne problemer.