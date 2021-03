Flere hundre jøder feirer en av sine viktigste religiøse høytider i et muslimsk land – i hjerte av Midtøsten. De er samlet til Hanukka-feiringen ved foten av verdens høyeste bygg, Burj Khalifa i Dubai. Voksne og barn bærer stolt kipaene på hodene sine. Det er satt opp en gigantisk, spesialbestilt lysestake, eller en menora – Jødedommens kanskje mest kjente symbol.

HISTORISK FEIRING: Jøder samlet til Hanukka-markering ved Burj Khalifa. Foto: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Fra høyttalerne runger sanger på hebraisk. Godt voksne menn svinger seg på scenen og danser. At jøder skulle feire sin tro på denne måten i et muslimsk land var en utenkelig opplevelse for flere av dem som deltar.

– Jeg var sjokkert. Det er det rette ordet. Det var jøder overalt. Det var en tre meter høy menora som sto åpenlyst på plassen. Det var virkelig en øyeåpner.

DUBAI-JØDE: Alex Werman sier han gjenoppdaget Jødedommen i Dubai.

Det sier amerikanske Alex Werman. Han er en av 2000 jødene som er bosatt i De forente arabiske emirater. Vi kommer tilbake til ham og de andre jødene i Dubai litt senere i saken.

Trump bygget bro

Først må vi se nærmere på hvorfor arabiske land plutselig har tatt Israel inn i varmen, etter 70 år med isolasjon.

Det var tidligere president Donald Trump som bygde broen mellom arabere og Israel. Bahrain og De forente arabiske emirater signerte de historiske Abraham-avtalene med Israel i september i fjor.

Kort tid senere fulgte Marokko og Sudan etter. Et politisk jordskjelv var utløst i Midtøsten.

TRUMPS VERK: Donald Trump fikk Israel og arabiske land sammen. Her fra signeringen av Abrahamavtalene i september 2020 mellom Israel, Bahrain og De forente arabiske emirater. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Statene i regionen løsriver seg fra den mislykkede politikken fra fortiden. I dag endrer vi historiens kurs, sa Trump etter signeringen i Rosehagen utenfor Det hvite hus.

Hestehandel

Israel hadde fått arabiske allierte uten å ha avsluttet okkupasjonen av Palestina. I den politiske hestehandelen fikk også araberne ønskene sine oppfylt av verdens mektigste mann:

Trump godkjente et gigantisk våpensalg til De forente arabiske emirater. 50 F-35 jagerfly, 14.000 bomber og droner. Prislapp: over 200 milliarder kroner. Til tross for at de i årevis var med på bombingen av lutfattige Jemen, som av FN beskrives som ‘verdens verste humanitære katastrofe’.

Sudan ble strøket fra USAs terrorliste. Trump fjernet også sanksjonene som har lammet landets økonomi og utvikling i snart 30 år.

Trump anerkjente Vest-Sahara som del av Marokko – stikk i strid med Folkeretten. Dette området har marokkanerne okkupert ulovlig siden 1979.

I tillegg har et stadig mer ambisiøst Iran ført Israel og de oljerike golflandene sammen. Den nye jødisk-arabiske alliansen ønsker å danne en felles front mot iranerne.

60.000 israelere til Dubai

Signeringen av avtalene utenfor Det hvite hus ble starten på en ellevill vennskaps-utveksling mellom De forente arabiske emirater og Israel. 20 daglige fly gikk i skytteltrafikk mellom Tel Aviv og Dubai.

Glemt var koronapandemien blant de 60.000 israelerne som på kort tid tok turen til Dubai før nyttår. Mange av israelerne viftet stolt med passet sitt på flyplassen i Dubai. For første gang kunne jøder vise sin identitet i et arabisk land, uten frykt for represalier.

STOLT: Israelske turister viser frem passene sine i Dubai. Foto: KARIM SAHIB / AFP

Påvirkere fra både Israel og Emiratene promoterte varmt hverandres land.

– Vi elsker dere. Dette er første gang vi er Israel, og vi vil takke hver og en av dere for kjærligheten dere har vist oss, sa en av de arabiske influenserne foran Klagemuren, jødenes helligste sted.

Shloime Zionce, en ultraortodoks jødisk youtuber, reiser til Dubai og utfører det han kaller et sosiale eksperiment.

– Jeg vil se hvordan folk reagerer når de ser en jøde og en araber sammen, sier Zoince som filmer hele stuntet som ligger på YouTube.

De drar sammen til det største kjøpesenteret i Emiratene, Dubai Mall. Han får en varm velkomst. Folk ønsker å ta bilder med ham. Han får til og med en gave av en av de arabiske butikkeierne.

YOUTUBER: Den ultraortodokse youtuberen Shloime Zionce promoterte Dubai på sin kanal.

– Tusen takk, og Gud velsigne deg, sier 26-åringen til butikkeieren som gir ham en arabisk parfyme.

Jøder hyller Dubai

Det hele virket for godt til å være sant. Jeg har fulgt med på den rivende utviklingen på avstand fra Beirut. Derfor drar jeg til Dubai for å se selv hvordan jødene har det. I et anonymt villaområdet i turistmagneten finner jeg ett av mange jødiske samlingssentre som er etablert her på rekordtid.

– Shalom, sier en dame og smiler bredt til meg. Det er franske Agnes Bellulo.

– Mange israelere og jøder fra Europa har oppdaget Dubai. De har innsett at dette stedet ikke er som de trodde.

STORFORNØYD: Franske Agnes Bellulo driver et turselskap som arrangerer turer for jødiske turister.

Bellulo og datteren har bodd her i fem år. Nå har hun opprettet et turselskap spesielt for jødiske turister som kommer til Dubai. For de har kommet i hopetall. Jeg spør hva hun liker best med Dubai. Hun rekker frem toleransen.

– Vi har folk fra nesten 200 land. Her bryr ingen seg om hvor du kommer fra, hudfargen din, eller religionen din. Alle er velkomne.

BRYLLUPSDESTINASJON: Et israelsk par gifter seg i Dubai. Foto: Kamran Jebreili / AP

60-åringen sier at alt endre seg etter avtalene som ble signert i USA i fjor høst.

– Før holdt vi lav profil, men nå vet folk at vi er her. Vi kan stolt si og vise at vi er jøder, sier 60-åringen og smiler bredt.

Inne på jødiske senteret finner vi også synagogen i Dubai.

– Medlemmene i vår menighet kommer fra hele verden. Vi har jøder fra Europa, Australia, Nord-Afrika, Irak og Sør-Amerika. Denne menigheten er som en mosaikk.

Det sier rabbiner Levi Duchmann. Han er en samlingsfigur i det jødiske miljøet. 27-åringen sier han er overveldet av måten han og menigheten hans har blitt tatt imot på av lokale emirater og myndighetene.

LEDERSKIKKELSE: Dubai Har fått en egen rabbiner, Levi Duchman. Foto: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

– Myndighetene støtter Israel og det jødiske samfunnet veldig åpent. Man kan være åpenlyst stolt av å være jøde her.

Ber for sjeikene

Så stor er takknemligheten overfor landets myndigheter at rabbineren har laget en egen bønn for kongefamilien i Emiratene. Den leses av alle som samles i synagogen hver fredag.

– Kjernen i bønnen er at Gud skal styrke, velsigne og gi velstand til alle sjeikene i kongefamiliene i Emiratene. Rabbineren ler nå vi spør om sjeikene virkelig trenger mer velstand.

PRYDER SYNAGOGEN: Bilder av sjeikene i De forente arabiske emirater henger på det jødiske senteret i Dubai.

Rabbineren lovpriser også toleransen i Emiratene.

– Emiratene er et fyrtårn i regionen for toleranse, aksept, respekt og fred, sier Duchmann som flyttet til Dubai fra New York.

Bak fasaden

De forente arabiske emirater har toleranse overfor religiøse minoriteter, men det er ingen nåde hvis man kritiserer de mektige sjeikene. Lederne er ikke valgt av folket. Det finns ingen presse - eller ytringsfrihet, og landet får ofte flengende kritikk for menneskerettighetsbrudd av organisasjoner som Amnesty.

Senest for noen uker siden fikk Emiratene internasjonal oppmerksomhet etter at en av døtrene til sjeiken i Dubai hevdet at hun ble holdt fanget av sin far.

Hør podkasten Krig & Fred Sol og strender og luksusliv. Shopping og skyskrapere og styrtrike sjeiker. Dubai er feriedrømmen for millioner av turister. Men det finnes også noen som bare drømmer om å komme seg bort derfra. Hvorfor prøver prinsessene i Dubai gang på gang å rømme fra sjeiken som styrer? Du trenger javascript for å se video. Sol og strender og luksusliv. Shopping og skyskrapere og styrtrike sjeiker. Dubai er feriedrømmen for millioner av turister. Men det finnes også noen som bare drømmer om å komme seg bort derfra. Hvorfor prøver prinsessene i Dubai gang på gang å rømme fra sjeiken som styrer?

Vi kommer oss ut av det jødiske senteret, for å møte andre jøder. I populære Dubai Marina møter vi amerikanske Alex Werman.

– Jeg roper ikke akkurat fra hustakene at jeg er jøde, men jeg har aldri opplevd fiendtlige holdninger til jøder her i Dubai.

35-åringen jobbet i både Marokko og Jordan før han flyttet til Dubai.

– Der turte jeg rett og slett ikke si at jeg er jøde. Jeg var redd for folks reaksjon. Det er mange som ikke klarer å skille mellom israelsk politikk og vanlige jøder.

Skjulte jødiske identitet

Frykten var ikke helt ubegrunnet viste det seg. I Jordan, som også har en fredsavtale med Israel, bodde Werman hos en lokal familie. Alex snakker varmt om gjestfriheten og kjærligheten de viste ham. Ingen i familien visste at han var jøde, bare at han var amerikaner. Faren i huset var spesielt glad i Alex. Han viste det blant annet ved å dele vannpipen sin med ham. Det gjorde han ikke engang med sine egne sønner.

– Det var et tegn på respekten han viste meg.

En dag kom samtalen inn på Israel og Palestina mens de spiste.

– Da sa faren i huset at han hadde veldig lite til overs for jøder. At de var onde mennesker, og at han aldri ville tilgi dem for forbrytelsene mot palestinerne.

Alex ble helt satt ut av reaksjonen til familiefaren han var blitt så glad i.

– Samtidig var jeg veldig glad for at jeg ikke hadde fortalt om min jødiske bakgrunn, sier Werman.

Sabbatssamling hver fredag

35-åringen kaller seg en liberal jøde. Han var ikke særlig praktiserende, og sier at han gjenoppdaget Jødedommen i muslimske Dubai.

– Det var en fin sjanse til å ta opp tråden med jødedommen og folk som praktiserer troen.

Nå drar Werman på de fleste jødiske samlingene i byen.

SABBATSSAMLING: Dubai-sabbaten tiltrekker folk fra andre land. Foto: KARIM SAHIB / AFP

Hver fredag arrangerer synagogen Sabbatmiddag for fastboende og tilreisende jøder ved ett av Dubais mange hoteller. På hotellet mitt møter jeg en ortodoks jøde i lobbyen. Jeg går bort og spør ham hvor han kommer fra.

– Fra Ukraina. Jeg er her sammen med kona mi og barnet vårt. Vi hørte om Sabbaten i Dubai og ville oppleve samlingen, sier den unge mannen.

– Tanken bak disse samlingene er ikke bare å vise verden hvor stolte vi er, men også vise hvor stolte emiraterne er over å ha oss her, sier rabbineren som arrangerer de ukentlige samlingene med middag og påfølgende bønn.

Rabbineren tror at normaliseringen mellom Israel og Emiratene bare er starten på en større forsoningsprosess i konfliktfylte Midtøsten.

PR-TURER: Emiratere på besøk i Jerusalem. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

– Bahrain og Marokko har jo kommet etter Emiratene og erklært vennskap med Israel. Det blir helt sikkert andre land også. Jeg ser for meg en ganske lys fremtid for Midtøsten.