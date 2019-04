Det er tradisjonen med rituell mishandling av en Judasdukke som igjen dukker opp i Polen. Det vekker oppsikt fordi dukken hadde likhetstrekk med den stereotype jøden, med en stor nese og korketrekkerkrøller.

– Jøder opplever det som en gjenopplivning av antisemittismen fra europeisk middelalder. De er opprørt, sier Robert Singer, leder av organisasjonen World Jewish Congress, til den israelske avisa Haaretz.

Også den katolske kirken i Polen fordømmer det som har skjedd, og landets innenriksminister Joachim Brudzinski kaller det «idiotisk».

Rituelle henrettelser

Mange hundre innbyggere i den lille polske byen tok del i ritualet, blant dem flere barn.

Den polske allmennkringkasteren Telewizja Polska har gjengitt en video av hendelsen i Pruchnik på sin engelskspråklige Twitterkonto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Europa har en lang historie med å legge skylden for Jesu død på jødene. Det har konkret kommet til uttrykk i rituelle henrettelser av Judas Iskariot, som ifølge bibelen forrådte Jesus for 30 sølvpenger.

I 1965 tok Vatikanet offisielt avstand fra den oppfatning at jødene hadde et kollektivt ansvar for korsfestelsen av Jesus.

Anstrengt forhold Polen-Israel

Polen hadde en gang Europas største jødebefolkning, men under 2. verdenskrig ble tre millioner drept av nazistene. I dag bor det ikke mer enn om lag 10.000 jøder i Polen.

Forholdet mellom Israel og Polen ble i fjor anstrengt fordi den nasjonalkonservative regjeringen i Polen fikk vedtatt et lovforslag som gjør det straffbart å omtale Auschwitz og andre konsentrasjonsleirer som polske.

Bakgrunnen for vedtaket var forbitrelsen i Polen over at dødsleiere av mange ble omtalt som polske, men at de var tyske leire bygget på okkupert polsk jord.

USA og Israel ba om at lovforslaget skulle skrinlegges fordi de så på det som et forsøk på å fornekte polsk deltakelse i jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. De mente også at loven ville innebære en innskrenking av ytringsfriheten.

Loven ble etter dette endret, slik at det likevel ikke er fengselsstraff for å bryte den.