Jina «Mahsa» Aminis far pågrepet og løslatt

Faren, Amjad Amini, ble løslatt etter å ha blitt advart mot å markere datterens dødsfall.

Opplysningene kommer fra menneskerettighetsgruppen Hengaw, som er basert i Norge, og ble bekreftet av en person nær familien, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået har ikke fått kontakt med iranske myndigheter om saken.

Selv om faren til Mahsa Amini har blitt sluppet ut av fengsel, skal han og familien være barrikadert inn i hjemmet sitt av sikkerhetsstyrker.

Det melder aktivistgruppen 1500tasvir, på X/Twitter.

Døde i politiets varetekt

Amjad Amini ved siden av datterens grav.

Jina «Mahsa» Amini døde da hun var i politiets varetekt i fjor, få dager etter at hun ble arrestert.

Dødsfallet førte til måneder med demonstrasjoner mot myndighetene, og mange kvinner kastet sjalene i protest. Dette ble den største opposisjonsbølgen i landet på flere år.

Amini var en 22 år gammel kurder. Hun ble arrestert av moralpolitiet for å ha brutt med de strenge kleskodene for kvinner, som trådde i kraft like etter revolusjonen i 1979.

Familien sier at hun døde av slag mot hodet, men myndighetene motsier dette.

I dag markeres dødsfallet av aktivister både i og utenfor Iran, men sikkerhetsstyrkene i landet skal ha styrket innsatsen mot opposisjonelle opp mot årsdagen.

Til tross for påbudet om å bruke skaut, går mange unge kvinner i Teheran barhodet. Foto: AFP

Familiemedlemmer arresteres

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) sier at regimet nå forfølger også familiemedlemmer til andre som er drept av regimet,

Ifølge (HRW) gjelder det familiemedlemmer til 36 personer som er drept under protester eller henrettet av regimet.

De skal ha blitt forhørt, arrestert og dømt til fengsel i løpet av den siste måneden.

– Iranske myndigheter prøver å ta kvelertak på protester for å forhindre markeringen av Aminis død i varetekt, sier HRWs Tara Sepehri Far til AFP.

Jina Amini på sykehuset i Tehran før hun døde.